Après le festival à Brest, l’OL marque le coup offensivement en championnat. Sur les trois matchs de Ligue 1 en 2023, le club lyonnais n’a pas marqué dans le jeu malgré 50 tirs.

Près de 17 tirs de moyenne sur les trois derniers matchs de Ligue 1. Comme en 2022, l’OL ne lésine pas sur les moyens pour tenter de forcer la décision en 2023. Tous ces tirs ne sont bien évidemment pas cadrés mais malgré ce qui peut être dit, les Lyonnais arrivent malgré tout à se mettre en position pour marquer. Seulement, c’est loin de se traduire dans les chiffres et dans l'efficacité. Laurent Blanc regrette que ses joueurs n’arrivent pas à se mettre dans de bonnes dispositions à l’image de la défaite contre Strasbourg (1-2) où l’OL aurait au moins pu mener 2-0 après un quart d’heure de jeu. On peut le comprendre car cette inefficacité offensive empêche l’OL de gagner de précieux points. Contre Clermont ou Strasbourg, l’OL aurait pu avoir cinq points de plus au compteur si la mire avait été réglée.

L'OL a la 10e attaque à la mi-saison en Ligue 1

Mais comme on dit, avec des "si", on peut refaire le monde et l’OL serait bien plus haut au classement avec des événements en sa faveur depuis le début de la saison. Néanmoins, cette incapacité offensive reste un problème à régler. Après le festival à Brest et une capacité à se projeter sur le but adverse, l’OL marque le pas depuis trois matchs. Il y a bien eu ce but sur penalty d’Alexandre Lacazette avant la pause contre Strasbourg samedi mais dans le jeu, c’est clairement le néant. Pour preuve, sur les 50 tirs enregistrés contre Clermont, Nantes et Strasbourg, l’OL n’a jamais trouvé le chemin des filets. Avec seulement 28 buts en 19 journées (10e attaque), la 9e place actuelle n’est finalement que le reflet des manquements lyonnais.