Comme toujours dans "Tant qu’il y aura des Gones", Nicolas Puydebois a laissé parler son coeur pour décrire la situation actuelle de l’OL. Entre constat lucide et amour de son club, l’ancien gardien lyonnais a poussé un coup de gueule.

La goutte de trop. Comme pour les supporters, la défaite (1-2) à domicile contre Strasbourg a été la goutte de trop pour Nicolas Puydebois. Aussi bien par l’attitude de certains joueurs que par celle des dirigeants à commencer par Jean-Michel Aulas. Comme chaque semaine, l’ancien gardien de l’OL était présent sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Comme chaque lundi, il n’a pas fait dans la langue de bois pour décrire la situation actuelle de son club. Seulement, dans cette saison "que l’OL a déjà terminée au 16 janvier", le consultant de TKYDG a peut-être laissé parler encore un peu plus son coeur de supporter. Un amour du blason qui ne lui fait pas pour autant perdre sa lucidité. A l’image de nombreux anciens de l’OL, Nicolas Puydebois est marqué par ce qu’il voit actuellement au sein des septuples champions de France.

Plus que la défaite contre Strasbourg, c’est bien l’attitude depuis des mois et des années que l’entraîneur des gardiens du Goal FC remet en cause. "C’est dans les moments difficiles que tu vas voir les vrais hommes, ceux qui ont des valeurs, qui vont te tirer vers le haut, qui vont trouver des solutions aux problèmes. C’est là que j’attends les fameux cadres, les tauliers, les leaders de ce vestiaire. C’est là qu’on les attend et j'attends toujours de le voir. Le statut, ce n’est pas que par le contrat signé, c’est par les actes, les actions que tu montres. Aujourd’hui, on leur donne tout, ils sont pourri-gâtés et ils agissent comme tel."

"Pour 3 banderoles et des sifflets, on a l’impression que c’est la révolution"

Samedi, après le 8e revers en seulement 19 matchs, Alexandre Lacazette s’est bien présenté face à la presse, avançant un sentiment de "honte" à la lecture du classement. Seulement, la sortie du capitaine lyonnais a été reléguée au second place face à la prise de parole de Jean-Michel Aulas. Tout souriant au moment de présenter John Textor à la presse vendredi en veille de match, le président de l’OL avait perdu ce sourire après la défaite mais surtout les débordements des différents kops pendant et à la fin de la rencontre.

Estimant que les supporters "s’en prenait à lui quand ils s’en prennent à Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou", le président Aulas avait condamné les agissements en tribunes. Une position de fusible qui n’a clairement pas plu à Nicolas Puydebois, qui a "connu les Bad Gones bien plus virulents notamment à notre époque où ils nous avaient bloqués à l'intérieur du centre". Il regrette que le club s’enferme dans cette "société très aseptisée où il ne faut pas bousculer les joueurs, ils sont protégés" même s’il ne veut pas que ça en arrive à des extrêmes. Néanmoins, voir Jean-Michel Aulas réduire les supporters à des simples spectateurs n’est pas la bonne solution pour calmer les esprits.

"Les supporters gagnent 1200€ par mois. Même quand ils n’ont pas les moyens, ils viennent au stade, ils se déplacent, ils consomment de l’essence. Ils se mettent dans le rouge et on leur dit 'ne donnez pas votre avis, fermez votre bouche et payez parce qu’on a toujours pris les bonnes décisions', s'est offusqué notre consultant. Sauf qu’on est 8es du championnat depuis 3 ans. Je ne suis pas pour les débordements mais tu peux comprendre qu’ils expriment une voix. Ils le font par des sifflets, des banderoles, des insultes mais sans ces mecs-là, tous nos joueurs n’auraient pas leur salaire, le stade n’aurait pas pu être construit. L’OL tel qu’il est, sans ces supporters qui se saignent tous les ans, n’existerait pas. Dans le contexte actuel avec l’inflation, la guerre en Ukraine, les prix qui augmentent, les supporters viennent au stade pour prendre du plaisir. Ce n’est plus le cas et ils ont certains joueurs qui leur ch**** dessus."

"On paye aussi l'héritage de Juninho et certains mauvais choix"

Estimant que la déclaration du "président fait très haut perché. On a le droit d’émettre un avis quand ça ne fonctionne pas", Nicolas Puydebois ne tire pas sur la sonnette d’alarme mais appelle à se remettre en question à tous les étages. L’héritage de ces trois dernières années avec les luttes d’influence entre Vincent Ponsot, Bruno Cheyrou et Juninho "qui n’a pas tout bien fait et on a tendance à l’oublier" doit être balayé au risque d’une véritable déconvenue. Il n’est jamais le dernier à le dire mais les exemples de Saint-Etienne et Bordeaux ont montré qu’un projet pouvait basculer en un claquement de doigts. Et de terminer en disant que "la Ligue 2, ça n’arrive pas qu’aux autres. En étant certain que ca n’arrivera jamais, on va prendre un coup derrière la tête." Le déni, la direction semble être plongée en plein dedans et c'est bien le pire des médicaments pour aller mieux…