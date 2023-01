OL : un triste bilan à la mi-saison en Ligue 1

Thiago Mendes dépité lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En s’inclinant à domicile contre Strasbourg, l’OL a mis un terme à sa 1re partie de saison. En attendant les derniers matchs de la journée, le club lyonnais réalise son pire départ depuis 2013.

La défaite de trop. Celle que personne ne voulait voir samedi au Parc OL avec la présence de John Textor en tribunes. Pour sa première officielle comme nouveau propriétaire de l’OL, l’Américain a "vu un match plaisant même si ce n’est pas l’équipe espérée qui a gagné à la fin" selon les dires de Laurent Blanc. Il a aussi vu le chantier qui l'attendait au sein du club lyonnais pour retrouver ces fameuses places européennes. A la mi-saison, l’OL est bien loin de cet objectif. En attendant les derniers résultats de cette 19e journée de Ligue 1, les Lyonnais peuvent potentiellement pointer à 12 longueurs d’une simple place en Conférence League.

8 défaites à la mi-saison, une première depuis 1997

Il faut dire qu’avec seulement 25 points à la moitié de la saison, l’OL signe l’un de ses pires bilans. Sur les 25 dernières années, le club présidé par Jean-Michel Aulas n’a jamais fait pire, atteignant pareil total à une reprise en 2013-2014. Les hommes de Rémi Garde avaient finalement réussi à redresser la barre avec une 5e place et 61 points au compteur. Les hommes de Laurent Blanc en sont-ils vraiment capable cette saison ? La question se pose clairement que les têtes sont touchées depuis des mois. Blanc ne fait pas de miracle et après 19 journées, l’OL affiche déjà huit revers dans ce championnat 2022-2023. C’est soit noir (8 défaites), soit blanc (7 victoires) entre Rhône et Saône mais il faut remonter à 1997 pour connaitre un départ aussi catastrophique (9 défaites).