Passablement remonté contre les supporters, Jean-Michel Aulas a aussi vu une équipe à la recherche d’une étincelle. Après des discussions avec John Textor, l’OL devrait enregistrer une autre arrivée d’ici la fin du mercato.

Les temps sont durs à Lyon que l’on soit joueurs, entraîneur, président, supporters ou tout simplement suiveur. L’arrivée de Laurent Blanc à la place de Peter Bosz n’a pas apporté l’électrochoc attendu avec seulement 11 points en huit journées. Ce bilan comptable plombe forcément l’OL qui est actuellement 8e et qui pourrait se retrouver 10e à la fin de la 19e journée ce dimanche. Le problème ne viendrait donc pas de l’entraîneur mais plutôt des joueurs. Ce constat, nombreux sont ceux à l’avoir fait mais après 15 jours de mercato, force est de constater que l’OL n’a pas bougé. Hormis l’arrivée rapide de Dejan Lovren, qui a déjà beaucoup amené dans l’état d’esprit, c’est le statu quo sans qu’on entende vraiment des bruits de couloir concernant une arrivée.

Malgré l’arrivée de John Textor et une enveloppe de 40M€ allouée pour les recrutements masculins et féminins, les mouvements se font rares. Laurent Blanc a rappelé l’urgence avec une fenêtre de transferts qui se referme bientôt mais son président est plutôt confiant. Conscient des lacunes de ce groupe, Jean-Michel Aulas a promis du mouvement dans cette deuxième quinzaine de janvier. "On prépare des choses pour essayer de redonner une dynamique positive. Il va y avoir un mouvement significatif d’ici la fin du mois de janvier. On a une marge de manœuvre qui est limitée dans un mercato. On va essayer de renverser la tendance. On n’est pas le seul club en Europe à avoir ces difficultés, regardez Chelsea…"

Prendre l’exemple du club anglais n’était peut-être pas la meilleure des idées. Les Blues sont certes 10es de Premier League mais lâchent les millions sans compter depuis six mois (340 millions d’euros) en attendant l'arrivée de Mykhailo Mudryk (Shakhtar) pour 100 millions. L’OL ne boxe pas dans la même cour mais devrait passer à l’action avec l’aval de John Textor.