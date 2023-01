OL - Strasbourg : Liénard savait que "le public pouvait se retourner"

Incapable de gagner à l’extérieur depuis le 9 octobre, Strasbourg a confirmé son renouveau avec Mathieu Le Scornet à Lyon. Dimitri Liénard savait que le contexte à l’OL pouvait jouer en faveur du club alsacien.

La statistique fait mal mais prouve tout ce chantier à l’OL. Samedi, les Lyonnais ont dominé dans les grandes largeurs la rencontre de la 19e journée contre Strasbourg. Avec un peu plus de réussite, ils auraient pu mener 2-0 après seulement quinze minutes de jeu. Finalement, ils se sont retrouvés à courir après le score car c’est bien Strasbourg qui a mené 0-2 et non l’OL. Ayant trompé Anthony Lopes sur leurs deux seules occasions, les Alsaciens ont fait preuve de ce fameux réalisme. Avant-dernier avant la rencontre, le RCSA a fait un bon de trois places grâce à cette victoire (1-2) au courage dans un Parc OL explosif.

"Parfois dans le foot, il ne faut pas grand chose pour cogner l’adversaire. On est à l’extérieur, face à Lyon. On savait que le public lyonnais était dans un entre-deux et que si on arrivait à piquer l’OL rapidement, le public pouvait se retourner rapidement contre eux, a déclaré Dimitri Liénard après la rencontre. Ca s’est bien déroulé pour nous ce (samedi) soir et c’est une première victoire à l’extérieur avec le nouveau coach encourageante."

En l’espace d’une semaine et de deux matchs, Strasbourg a pratiquement inscrit un quart de ses points depuis le début de la saison. Entre deux bêtes blessées, c’est finalement le club alsacien, qui n'avait plus gagné depuis le 9 octobre, qui a pris le dessus sur l’OL. Quand les Lyonnais avaient le masque, le sourire et la bonne humeur étaient bien présents chez le capitaine Liénard, fier de ses coéquipiers après avoir dû laisser sa place au bout de 15 minutes suite à un choc.