OL - Académie : reprise du championnat à Clermont pour les U19

Une semaine après s’être qualifiés pour le tour suivant en Coupe Gambardella, les U19 d’Eric Hély retrouvent le championnat. Les joueurs de l’OL se déplacent à Clermont (14h30).

Après un retard à l’allumage en début de saison, les U19 de l’OL ont donné l’impression d’avoir trouvé la bonne carburation avant les fêtes de fin d’année. Grâce notamment à deux succès probants contre Troyes et Auxerre, les joueurs d’Eric Hély se sont relancés dans la course aux play-offs. Toujours 5es, ils ne sont plus qu’à quatre longueurs de la seconde place qualificative pour les phases finales. Avant de penser si loin, il y a encore onze matchs à disputer dont le premier de l’année 2023 qui se tient ce dimanche.

A 14h30, l’OL se déplace sur la pelouse de Clermont (10e, 15 points) avec l’ambition de revenir avec les trois points. Exclu en Coupe Gambardella la semaine dernière à Nîmes, Romain Perret ne sera pas de la partie mais Eric Hély retrouve Oliver Mvouama, suspendu pour sa part lors du voyage dans le Gard. Au match aller, les Lyonnais s’étaient imposés d’une courte tête avec un but de Thiema Gueye sur penalty.