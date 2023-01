OL - Alexandre Lacazette : "Oui, il y a un sentiment de honte"

Une nouvelle fois buteur en championnat, Alexandre Lacazette n’avait pas la tête à son cas personnel après la défaite contre Strasbourg (1-2). Le capitaine de l’OL a parlé d’un vestiaire "éteint" après le match.

Son 11e but de la saison aurait pu et dû être celui de la relance. En trompant Matz Sels sur penalty juste avant la mi-temps, Alexandre Lacazette a redonné espoir à tout un stade samedi soir après le coup de massue lié aux deux buts strasbourgeois coup sur coup. Malheureusement, la poussée lyonnaise en seconde mi-temps ne se sera pas concrétisée par une égalisation voire même une victoire au bout. Au contraire, l’OL a signé une seconde défaite (1-2) de suite au Parc OL en championnat et continue de s’enfoncer.

"Il y a de la frustration et une déception énorme, a déclaré le capitaine après la rencontre. On savait qu’on était dans une mauvaise situation et que perdre était le pire résultat pour nous et du coup on est vraiment dedans. (...) Il nous manque de l’efficacité dans les deux surfaces. On a les occasions, les tirs, on est en capacité de les concrétiser. Il faut juste un déclic et on espère que ça va vite se terminer. Il n'y a que la victoire nous fera sortir la tête de l’eau."

Lacazette : "Entre nos ambitions et ce que l'on fait, c'es très décevant"

Ce dimanche, la tête des joueurs de l’OL est plutôt au fond d’un sceau. Unique joueur à se présenter face à la presse après le revers, Lacazette a décrit le vestiaire comme "éteint" au moment du discours de Laurent Blanc. En plus de devoir retrouver la mire sur le terrain, les Lyonnais doivent désormais faire avec la gronde populaire qui s’est manifestée samedi soir par des sifflets à l’encontre de Karl Toko-Ekambi notamment "déçu car ce n’est jamais facile de vivre une situation pareille", banderoles et autres débordements.

Capitaine de cet OL malade, Alexandre Lacazette "comprend leur déception, on savait leur mécontentement et on l’a su dès l’échauffement" et concède que le visage montré actuellement "est très décevant par rapport aux ambitions" de départ. Un sentiment de honte au moment de regarder le classement que l’OL doit chasser collectivement.