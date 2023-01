Mercato : Melchie Dumornay "vit un rêve" en signant à l’OL

En prévision de la saison prochaine, l’OL a frappé un grand coup sur le marché des transferts. Les Fenottes ont enregistré l’arrivée de Melchie Dumornay pour les trois prochaines saisons.

Quand chez les garçons la question est de savoir s’il faut recruter ou non durant cet hiver, les Fenottes sont elles passées à l’action. Non pas pour les prochaines semaines mais pour la saison prochaine. Comme espéré ces derniers jours, l’OL a annoncé la signature de Melchie Dumornay en provenance du Stade de Reims à partir de juillet 2023. Un gros coup signé par Sonia Bompastor et son staff avec l’arrivée de l’Haïtienne qui était courtisée aux quatre coins de l’Europe et ce jusqu’en NWSL. Après un premier essai en 2018, Dumornay a donc parvenu à atteindre l’objectif qu’elle s’était fixé : porter le maillot lyonnais.

"Cela a toujours été mon rêve pour moi de porter le maillot de l’Olympique Lyonnais. Je sais que ce club peut me permettre de progresser et de conquérir des trophées, a-t-elle déclaré sur le site du club au moment de sa signature. J’ai hâte de jouer ici et d’évoluer notamment aux côtés de Wendie Renard. C’est un modèle pour beaucoup de jeunes joueuses et j’espère devenir un jour comme elle."

En recrutant celle qui peut jouer sur tous les postes en attaque et qui évolue au milieu en sélection, l’OL a parfaitement anticipé la possible vague de départs qui risque de s’annoncer dans le secteur offensif. Le club lyonnais assure également l’avenir avec une joueuse qui passera la vingtaine en 2023.