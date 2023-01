OL - Mercato : Melchie Dumornay proche des Fenottes ?

Avec neuf joueuses en fin de contrat en juin prochain, l’OL pense à l’avenir. Après deux joueuses de Chelsea, ce serait Melchie Dumornay qui serait proche de rejoindre les Fenottes.

Avec le retour de plusieurs blessées, l’OL féminin ne devrait pas bouger cet hiver et pourtant c’est bien chez les Fenottes que les rumeurs d’arrivées se font les plus insistantes en ce mercato hivernal. Quand les garçons sont à la recherche d’une sentinelle cet hiver, le staff des féminines prépare de son côté l’été prochain. Il faut dire que les dossiers sont nombreux et pas seulement dans un sens. Avec presque une dizaine de joueuses en fin de contrat dont Amandine Henry ou Catarina Macario, la direction va devoir faire des choix de prolongation et anticiper les futurs départs. Dans cette optique, certains noms commencent à être murmurés entre Rhône et Saône.

Dumornay pistée en NWSL et en Angleterre

Il y a quelques jours, la presse anglaise annonçait que le duo dans la vie et sur le terrain de Chelsea Harder - Eriksson serait en passe de rejoindre les Fenottes à la fin de l’aventure londonienne en juin prochain. Mais c’est bien en D1 féminine que l’OL pourrait bien faire un gros coup. D’après les informations du Washington Post, les Fenottes auraient raflé la mise pour Melchie Dumornay. A 19 ans, l’attaquante haïtienne du Stade de Reims est l’un des grands espoirs du football mondial et aurait choisi de continuer en France avec l’OL plutôt que de rejoindre la NWSL ou des clubs anglais. Cette saison avec le club rémois, Dumornay a inscrit six buts toutes compétitions confondues et est nommée pour le titre de joueuse du mois de décembre en championnat.