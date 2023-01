Mercato - OL : deux joueuses de Chelsea chez les Fenottes ?

En pleine reprise ce mardi, l’OL féminin se tournerait déjà vers la saison prochaine. Selon des sources anglaises, Pernille Harder et Magdalena Eriksson pourraient renforcer les rangs lyonnais.

C’est une intersaison chargée qui attend la direction lyonnaise et pas seulement chez les garçons. Quand Bruno Cheyrou tente de renforcer l’effectif de Laurent Blanc durant l’hiver, le chef de la cellule de recrutement doit aussi gérer les dossiers féminins qui vont bien arriver sur son bureau. Il y a bien sûr les fins de contrat à gérer avec notamment celles de Dzsenifer Marozsan, Catarina Macario ou encore Daniëlle van de Donk mais aussi des joueurs comme Lindsey Horan dont le prêt arrive à son terme à remplacer.

Ayant repris le chemin de l’entraînement ce mardi, Sonia Bompastor est avant tout concentrée sur la seconde partie de saison qui attend les Fenottes, ce qui n’empêche pas de penser au futur proche. Selon des informations venues d’Angleterre, deux joueuses de Chelsea pourraient bien débarquer entre Rhône et Saône et pas n’importe lesquelles. En fin de contrat, Pernille Harder et la capitaine Magdalena Eriksson seraient proches de trouver un accord avec les Fenottes en vue de la saison prochaine.