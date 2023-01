OL - Coupe de France : les Fenottes recevront Montpellier

(Photo by Adam IHSE / TT News Agency / AFP) /

L'OL et Montpellier ne se quitteront pas pendant une semaine. Après le match de championnat (21/01), les deux équipes se retrouveront en 8es de finale de la Coupe de France (week-end du 28-29 janvier).

Hasard du destin, fin janvier sera marqué par un double affrontement entre l'OL et Montpellier. Après leur rendez-vous en championnat le 21 janvier prochain (21h), les deux adversaires se défieront à nouveau une semaine plus tard. Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France a réservé un duel entre les Fenottes et les Montpelliéraines.

L'affiche se jouera le week-end du 28-29 janvier à Décines. Le niveau montera d'un cran dans cette confrontation pour l'Olympique lyonnais après sa facile qualification sur la pelouse de Rodez (0-8). La première rencontre en D1 donnera un aperçu du rapport de forces entre les deux formations.