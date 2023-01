OL : un élu lyonnais proteste contre l'arrivée de Lovren

Dans une lettre ouverte adressée à Jean-Michel Aulas, l'élu communiste Augustin Pesche s'insurge du recrutement de Dejan Lovren.

Décidément, le soufflé n'est pas encore retombé au sujet de l'arrivée de Dejan Lovren à l'OL. Elu communiste et adjoint au Sport du 8e arrondissement de Lyon, Augustin Pesche a adressé une lettre ouverte à Jean-Michel Aulas.

Dans son communiqué, il interpelle le patron rhodanien face à la venue du défenseur qui selon lui a repris "le chant fasciste croate Za Dom Spremni. Il a aussi été filmé effectuant le salut militaire des oustachis, collaborateurs pro-nazis croates durant la Seconde Guerre mondiale."

Lovren s'était défendu face à ces accusations en fin de semaine dernière. "Le chant dont on parle n'est pas 'Za dom Spremni' mais 'Cavoglavé' qui n'est pas du tout fasciste mais patriotique. Il remonte à la libération du pays et à la gloire de la Croatie que nous chantons tous pour fêter un événement heureux, avait-il expliqué à l'AFP. Mon pays a lutté pour son indépendance obtenue très récemment et reste en construction."

"L'OL participe à la banalisation des discours haineux"

Pour Augustin Pesche, "l’Olympique lyonnais participe à la banalisation des idées d’extrême-droite et des discours haineux, a estimé le président de l’Office des sports de Lyon. Il manque à son devoir d'employeur et à son devoir d’exemplarité. Par ce recrutement, le club entache la réputation de la Ville, dégrade l'amour et la confiance des supporters et ternit l'image du football."

Un discours que l'élu conclut par ces mots : "Auriez-vous pu recruter un joueur qui aurait été vu chantant 'Maréchal, nous voilà' ? Je suis certain que non. Pourtant, avec Dejan Lovren, la comparaison n’est pas abusive. […] J’espère que vous ne resterez pas insensible à l’histoire de notre ville, à la mémoire des Tola Vologe et des autres résistants, et que vous reviendrez sur votre décision de le recruter."