Jean-Michel Aulas avec Noël Le Graët (Photo by FRANCK FIFE / AFP) /

Au vu de la situation actuelle autour de Le Graët, plusieurs membres du comité exécutif de la FFF, dont Aulas, souhaitent convoquer un Comex extraordinaire. L'objectif est de demander des explications au président de la Fédération.

Noël Le Graët sera-t-il bientôt sommé de s'expliquer devant les membres du comité exécutif de la FFF ? Selon FranceInfo et RMC Sport, c'est en tout cas la volonté de plusieurs éléments du Comex, dont Jean-Michel Aulas (OL). Le but de la manœuvre est de réclamer des explications au patron de la Fédération sur plusieurs sujets, dont la prolongation de Didier Deschamps, ses récents propos sur Zinédine Zidane et sur les dernières révélations au sujet de son comportement.

Un audit mené au sujet du fonctionnement de la FFF

Agente de joueurs, Sonia Souid a témoigné dans L'Equipe de propos déplacés du président de la FFF à son encontre. Cela fait également suite aux accusations de plusieurs femmes pour des faits de harcèlement sexuel contre Le Graët. Pour rappel, un audit est actuellement en cours afin de faire le point sur les dysfonctionnements au sein de la fédération.

Concernant le Comex, qui met la pression sur le Breton, si quatre de ses membres (minimum) le décident, le comité exécutif extraordinaire pourrait se tenir. Noël Le Graët se retrouverait possiblement en minorité au cours d'un vote. Il devrait ensuite se présenter devant une assemblée générale extraordinaire qui aurait la possibilité de remettre en cause son mandat.