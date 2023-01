OL - Mercato : Jérôme Boateng pas contre un retour à Hambourg

Poussé vers la sortie par l’OL durant cet hiver, Jérôme Boateng ne semble pas pressé. Néanmoins, le défenseur allemand a ouvert la porte à un retour dans son ancien club qu’est Hambourg.

Il devait être l’un des gros coups de l’OL lors du mercato estival 2021. Sans club après son départ du Bayern Munich, Jérôme Boateng avait atterri à Lyon après de nombreux échanges avec Peter Bosz. Une arrivée qui "a été une erreur" pour Juninho suite aux différentes affaires extra-sportives de l’Allemand. Sur le terrain, l’échec est lui aussi cuisant. Avec l’arrivée de Dejan Lovren, l’apport du champion du monde 2014 est déjà presque nul alors que Laurent Blanc avait misé sur son expérience à son arrivée en octobre. Relancé par le nouveau coach, Boateng n’a pas réussi à confirmer (4 matchs), se blessant d’ailleurs avant la trêve.

La blessure de trop pour l’OL qui ne serait pas contre se délester d’un gros salaire durant l’hiver. Plus facile à dire qu’à faire, l’Allemand n’étant pas vraiment disposé à plier bagage à six mois de la fin de son contrat. C’est d’ailleurs ce qui est ressorti de son intervention sur Sky Allemagne où il parle avant tout d’un nouveau projet l’été prochain plutôt que cet hiver. "J’ai remarqué que de nombreux fans veulent que je revienne au HSV. J’en suis très heureux et je peux seulement dire que je n’exclus rien. Je ne pense pas encore à la fin de ma carrière, je veux attaquer à nouveau au mieux cet été et je n’ai que de bons souvenirs du Hambourg SV."

Formé au Herta Berlin, il avait trois saisons (2007-2010) à Hambourg (113 matchs).