OL - Mercato : Moussa Dembélé dans la short-list d’Everton ?

Mal en point en championnat, Everton souhaite se renforcer durant l’hiver, notamment en attaque. Les Toffees auraient ciblé Moussa Dembélé et pourrait faire une offre d’ici au 31 janvier.

Quatorze matchs que cela dure. Quatorze rencontres que Moussa Dembélé n’a pas trouvé le chemin des filets toutes compétitions confondues. Le fer de lance de l’attaque lyonnaise lors de la seconde partie de saison dernière est en rade depuis le 3 septembre et une large victoire contre Angers. Cette disette pèse sur le joueur, clairement en manque de confiance comme on a pu le voir contre Metz en coupe, mais aussi sur l’OL qui n’arrive pas à se montrer efficace. Comme certains autres joueurs de l’effectif, Dembélé est dans le viseur des supporters, à l’image d’une banderole à son effigie dans les tribunes du virage nord contre Strasbourg.

En fin de contrat avec le club lyonnais, l’attaquant français ne s’est toujours pas prononcé sur son avenir même si un départ libre est clairement la tendance. Ce ne sont d’ailleurs pas ses 25 minutes en 4 matchs de Ligue 1 depuis la reprise qui risquent de le forcer à rester. Quand Jean-Michel Aulas dit que le club "ne s’opposera pas à des départs cet hiver", Moussa Dembélé fait partie des candidats même s’il reste l’unique solution de rechange derrière Alexandre Lacazette. Encore faut-il que le club reçoive des offres ? Elle n’est pas officiellement arrivée mais Everton pourrait bien passer à l’action selon Foot Mercato.

Le club anglais est empêtré dans les bas fond de la Premier League (19e sur 20) et souhaite recruter cet hiver pour inverser la tendance. Après avoir espéré l’attirer libre l’été prochain, les Toffees pourraient soumettre une offre à l’OL dès cet hiver pour racheter les six mois de contrat restants. Le club lyonnais et Moussa Dembélé peuvent-il se laisser séduire pour une offre anglaise qui sera certainement au rabais ? Difficile d’en être vraiment certain notamment chez le joueur avec la situation sportive d'Everton…