OL : Tagliafico a mis "une semaine pour se remettre" du sacre mondial

Revenu à l’OL depuis quinze jours, Nicolas Tagliafico a repris le quotidien avec le club lyonnais. Un retour à la réalité après avoir touché le graal avec l’Argentine à la Coupe du monde.

C’est ce qui s’appelle un dur retour à la réalité. Revenu entre Rhône et Saône début janvier, Nicolas Tagliafico aurait certainement préféré poursuivre sur son élan positif avec l’OL plutôt que de connaitre les turbulences dont doit faire face le club lyonnais depuis la défaite (1-2) contre Strasbourg samedi soir (1-2). Ayant repris avec le 32e de finale de Coupe de France contre Metz, le latéral gauche argentin a vite été rattrapé par les difficultés lyonnaises depuis le début de la saison. Même lui n’est pas apparu aussi souverain que lors de la première partie de saison, bien qu’il ait des circonstances atténuantes. Entre son titre de champion du monde avec l’Argentine, les célébrations et son mariage, Tagliafico n’a pas eu le temps de bien se reposer depuis son départ de Lyon à la mi-novembre.

S’il ne cherchera jamais d’excuse, l’Argentin est revenu pour la première fois sur ces deux dernières semaines de folie en décembre. "Après la finale, on a pris l’avion, fait une escale à Rome avant d’arriver à Buenos Aires. On était morts, on n’en pouvait plus. On aurait voulu se téléporte en Argentine ! Une fois là-bas, on a mis 2h pour atteindre notre centre d’entraînement, tellement il y avait du monde. Le lendemain, on a défilé pendant quatre heures sous le soleil. J’ai mis plus d’une semaine à me remettre de tout ça, a-t-il avoué dans France Football. Ca restera gravé en moi pour toujours. Il y avait des gens à perte de vue sur l’autoroute. On aurait dit World War Z (un film de zombie). Je me suis marié quelques jours après et j’ai voulu que ce jour soit une fête à double titre."

Après l’euphorie argentine, Nicolas Tagliafico a retrouvé la grisaille lyonnaise. S’il n’est pas le plus bavard dans le vestiaire, l’Argentin est vu comme l’un des exemples sur lesquels le groupe de Laurent Blanc doit s’appuyer. Ne lui reste plus qu’à digérer complètement ce titre de champion du monde pour retrouver la force du début de saison.