OL - Mercato : Karl Toko-Ekambi ne manque pas de prétendants

Pris en grippe par une partie du public lyonnais, Karl Toko-Ekambi a-t-il encore un avenir à l’OL ? En tout cas, plusieurs clubs souhaiteraient le tirer de sa mauvaise passe lyonnaise.

Crise sportive, crise populaire, mercato. Le quotidien à l’OL ces derniers temps est loin d’être de tout repos. En attendant la venue de Chambéry au Parc OL samedi (15h30), l’’actualité lyonnaise tourne forcément autour du mercato alors que se termine le marché des transferts dans douze jours. Bruno Cheyrou a pris la direction du Brésil pour une visite éclaire des installations de Botafogo mais aussi pour discuter avec Flamengo de Joao Gomes. Néanmoins, c’est dans le sens des départs que l’OL fait le plus parler. Il faut dire que le climat tendu entre certains joueurs et supporters poussent à se demander s’il y a un encore un avenir pour des éléments de l’effectif. C’est notamment le cas de Karl Toko-Ekambi.

Southampton et Al-Shabab en plus de Rennes

Pris en grippe par une partie des supporters, l’attaquant camerounais a subi de plein fouet la colère des tribunes samedi contre Strasbourg, au point de lui aussi craquer en rejoignant les vestiaires. La relation semble avoir atteint un point de non retour et certains clubs sembleraient l’avoir compris. Après Rennes, deux autres formations seraient prêtes à sortir Toko-Ekambi de cette spirale négative. D’après RMC, Southampton, lanterne rouge de Premier League, et le club saoudien d’Al-Shabab sont intéressés par l’attaquant camerounais à qui il reste un an et demi de contrat avec l’OL. Reste à savoir si à 30 ans le principal intéressé, qui serait ouvert à un nouveau défi, est disposé à rejoindre des clubs loin des standards européens.