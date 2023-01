OL : Karl Toko-Ekambi stop ou encore ?

Pris en grippe par une partie des supporters, Karl Toko-Ekambi a quitté la pelouse du Parc OL frustré contre Strasbourg. Entre une panne de confiance et bouc-émissaire du public, l’attaquant camerounais peut-il vraiment inverser la tendance ?

Sa sortie a déclenché les sifflets puis l’hilarité des supporters de l’OL. Remplacé avant l’heure de jeu par Bradley Barcola, Karl Toko-Ekambi a reçu une bronca à peine surprise du Parc OL après une nouvelle prestation neutre de sa part. Certainement énervé par ses sifflets, il a laissé exploser sa colère en regagnant directement les vestiaires et en prenant une poubelle comme défouloir, trouvant le moyen de glisser. Sorti de ses gonds, l’attaquant camerounais a pour une fois fait preuve d’une réaction, lui à qui on pourrait reprocher une "attitude je m'en foutiste" sur les événements. Dire que Toko-Ekambi est devenu le bouc émissaire des supporters lyonnais est tout sauf une nouvelle.

Le divorce entre les deux parties est consommé depuis ce fameux match contre Montpellier la saison dernière où le Lion Indomptable avait répondu par un doigt posé sur la bouche pour répondre aux insultes. Le geste pouvait être condamnable mais découlait d’insultes envers sa famille ce qui peut expliquer une telle réaction. Aujourd’hui, ce n’est pas Karl Toko-Ekambi l’homme qui est pointé du doigt par les banderoles et sifflets mais bien le joueur. Contre Strasbourg, "Toko" aurait pu ouvrir le score d’entrée de jeu s’il n’avait pas tant croisé sa frappe. Il aurait également pu égaliser sur un bon centre de Gusto (53e) s’il n’avait pas totalement manqué sa tête juste avant de laisser sa place à Bradley Barcola.

Toko-Ekambi prend-t-il pour les autres ?

Une action qui a fini de crisper le stade qui l’a conspué à sa sortie et pas seulement les kops de supporters. Entre les critiques et la crise de confiance de l’ancien de Villarreal, c’est un peu le serpent qui se mord la queue. Les supporters conspuent un attaquant qui ne marque et ce dernier ne marque pas parce qu’il est critiqué. Le problème serait donc avant tout mental. "La pression, ça fait partie du haut niveau. Un joueur de haut niveau doit avoir ça dans sa palette avec un mental à toute épreuve. Prouver à chaque instant que je suis sur le terrain que je mérite mieux que le traitement qu’on m’inflige, a pointé Nicolas Puydebois sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. Il doit savoir faire aussi bien avec les louanges qu’avec les critiques pour être performant sur le terrain."

A la mi-saison, le bilan statistique pourrait être correct si l’on ne s’arrêtait qu’aux chiffres et qu'on se complairait dans cette neutralité. Troisième meilleur buteur de l’OL sur cette phase aller, Toko-Ekambi est impliqué dans six des 28 buts lyonnais. Seulement ce n’est pas ce que les supporters et même le club attendent. Comme Moussa Dembélé, il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis 12 matchs en Ligue 1. Il faut remonter au 11 septembre dernier pour le voir célébrer un but. Une éternité. Il y a ceux qui vont mettre en avant le fait qu’il a fini à deux reprises deuxième meilleur réalisateur de l’OL lors d’un exercice de Ligue 1. C’était en 2020-2021 derrière Memphis Depay, puis en 2021-2022 derrière Moussa Dembélé.

Toko-Ekambi peut-il vraiment jouer encore à l'OL ?

Quand ses statistiques pouvaient masquer le désamour avec le public, sa première partie de saison n'aide pas à cacher cette attitude sur le terrain qui n’est pas de celle qui est aimée entre Rhône et Saône. Celle de ses coéquipiers n’est pas mieux depuis le début de la saison mais il "sacralise ce qu’on peut reprocher à d’autres dans l’équipe. A la différence qu’il n’est pas issu du centre. On est un peu plus tolérant avec certains et pour le coup, on lui tombe un peu plus dessus qu’à d’autres." Son rôle de chouchou des coachs que ce soit avec Peter Bosz, qui l'avait nommé vice-capitaine, et Laurent Blanc malgré des prestations très en deçà ne joue pas en sa faveur bien que sur ce coup-là, il n’y soit pas pour grand chose.

Néanmoins, quand même son entraîneur trouve le moyen de dire en conférence de presse qu’il ne "comprendra pas ses performances en match parce qu’il est très bon la semaine à l’entraînement", on est en droit de se demander si Karl Toko-Ekambi n’est pas le reflet de cet OL moyen qui est rentré dans le rang désormais. En attendant de savoir si le Camerounais a vraiment un avenir au club et ce même cet hiver, cet épisode rappelle qu'il faudra plus qu'un extincteur pour stopper cette braise qui ne demande qu'à reprendre.