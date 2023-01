L’OL a dû verser 82 094€ à Sara Björk Gunnarsdottir

Face au litige qu’il l’opposait à son ancienne joueuse Sara Björk Gunnarsdottir, l’OL n’a pas obtenu gain de cause du tribunal de la FIFA. Le club lyonnais a donc dû verser les 82 094€ qu’il devait à la milieu islandaise.

C’est une mauvaise publicité de l’OL se serait bien passé ou aurait préféré garder sous silence. S’estimant dans son droit en respectant les lois françaises en matière de grossesse pour les salariés, le club lyonnais s’était vu engagé dans une procédure sous la demande de Sara Björk Gunnarsdottir. La milieu islandaise, enceinte durant son passage entre Rhône et Saône, réclamait l’intégralité du versement de son salaire comme stipulé dans les règlement de la FIFA. L’affaire s’était avant tout réglée en privée avant que l’Islandaise ne sorte du silence mardi et que le jugement ne soit rendu public par la FIFPRO.

Le jugement par la chambre de résolution des conflits de la FIFA a été en faveur de Gunnarsdottir et a donc obligé l’OL à respecter cette décision. Ayant décidé de ne pas faire appel et assurant "avoir tout fait pour que la grossesse de son ancienne joueuse se passe le mieux possible", le club lyonnais a été condamné à verser 82 094 € à la désormais milieu de la Juventus Turin. "La décision historique de Sara Björk Gunnarsdottir contre l’Olympique Lyonnais envoie un message clair aux clubs et aux footballeurs du monde entier : l’application stricte des droits de la maternité est exécutoire", a commenté de son côté la FIFPRO, le syndicat des joueurs et joueuses.