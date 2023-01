FFF : Aulas juge "inquiétants" les nouveaux éléments contre Le Graët

Moins d’une semaine après sa mise en retrait, Noël Le Graët est visé par de nouveaux éléments à charge. A deux jours d’une nouvelle réunion du Comex, Jean-Michel Aulas se montre soucieux.

Décidément, Jean-Michel Aulas passe des journées chargées et pour les moins compliquées. Entre la FFF et l’OL, le président lyonnais n’a pas vraiment le temps de se reposer et enchaîne les voyages entre Paris et Lyon. Jeudi, il sera de nouveau dans la capitale pour une nouvelle réunion du Comex. Elle intervient une semaine après une réunion d’urgence suite aux propos de Noël Le Graet contre Zinedine Zidane, de l'agent Sonia Sioud ou encore la prolongation de contrat de Didier Deschamps. Cette réunion avait acté la mise en retrait du président de la Fédération dans l’attente du rapport commandé par le Ministère des Sports. Seulement, de nouveaux éléments se sont depuis ajoutés contre Le Graët.

Une enquête pour harcèlement moral et sexuel a été ouverte ce mardi, bien que le président de la FFF a démenti toutes les accusations dans un communiqué à l’AFP. Néanmoins, ce climat de turbulence autour du patron du football français n’est pas s’en rendre "soucieux" Jean-Michel Aulas. Opposé à sa démission lors de la réunion d’urgence, le président de l’OL avait soumis l’idée d’une mise en retrait. Avec l’apparition de nouveaux faits, une demande de démission peut-elle être faite par le Comex ? Dans L'Equipe, Aulas estime que "c'est une éventualité. Mais en l'état actuel des choses, je pense que c'est prématuré de le dire. (…) C'est inquiétant, mais je suis aussi perplexe. Il y a une distorsion terrible entre ce qui est dit d'un côté et ce que répond Noël. D'ici jeudi, il faut que l'on ait le maximum d'informations objectives."

S’il attend d’avoir de plus amples informations pour prendre position et ne pas aller trop vite en besogne, Jean-Michel Aulas estime malgré tout que "cela paraît de plus en plus difficile" de voir Noël Le Graët revenir à son poste à l’issue de l’audit.