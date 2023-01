OL - Mercato : Palmeiras prêt à rapatrier Thiago Mendes ?

Thiago Mendes et Malo Gusto à l’échauffement (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Contesté par certains supporters, Thiago Mendes est pourtant un titulaire indiscutable à l’OL cette saison. Néanmoins, la recherche d’un milieu pourrait bien sceller l’avenir du Brésilien. Ce dernier serait d’ailleurs ciblé dans son pays natal à Palmeiras.

Avec la gronde populaire tout autour de Karl Toko-Ekambi, il passe un peu entre les mailles du filet mais les supporters n’ont pas oublié Thiago Mendes. Contre Strasbourg, le milieu brésilien a lui aussi eu droit à son lot de sifflets à l’annonce des équipes et n’a pas forcément retrouvé grâce aux yeux des fidèles du Parc OL. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir repris son destin en mains à l’OL depuis maintenant un an. Repositionné en défense centrale sous Peter Bosz, Thiago Mendes a retrouvé le milieu avec Laurent Blanc mais continue de jouer. Il est l’un des Lyonnais à avoir passé le plus de temps sur le terrain à la mi-saison même si son rendement reste assez neutre.

Palmeiras cherche un remplaçant à Danilo

Prolongé l’été dernier pour deux saisons supplémentaires, l’ancien Brésilien peut-il être un candidat au départ cet hiver ? En poursuivant Joao Gomes pour 20 millions d’euros, on est en droit de se demander si l’OL n’a déjà pas l’assurance d’un départ dans l’entrejeu. Est-ce Thiago Mendes ? Difficile à dire mais au Brésil, il est question d’un intérêt de Palmeiras pour le natif de São Luís. Le club brésilien est à la recherche d’un remplaçant à Danilo, parti à Nottingham Forest pour une vingtaine de millions d'euros, et aurait déjà contacté le club lyonnais. Palmeiras n’attendrait qu’un retour positif de l’OL pour entamer les négociations avec Thiago Mendes. L’hiver dernier, un retour au Brésil (Flamengo) avait déjà été dans les tuyaux. Cette année sera-t-elle la bonne ?