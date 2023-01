Ligue 1 : l’OL se déplacera à Auxerre le vendredi 17 février (21h)

Johann Lepenant lors du match OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En attendant la programmation de la 22e et 23e journée de Ligue 1, l’OL sait déjà quand il se déplacera à Auxerre. Cette rencontre de la 24e journée a été fixée au vendredi 17 février à 21h.

Fraichement débarqué à Auxerre, Elisah Owusu sait déjà quand il retrouvera son club formateur qu’est l’OL. Parti du centre de formation en 2018, le milieu ghanéen accueillera le club lyonnais le 17 février prochain. Pour la compte de la 24e journée, l’OL se déplacera en effet du côté de la Bourgogne après avoir reçu le RC Lens, une semaine auparavant.

Bien que la programmation des 22e et 23e journées n’a pas été fixée, celle de la 24e l’a déjà été par la LFP. Cette rencontre entre Auxerre et l’OL ouvrira ce nouveau week-end de Ligue 1 avec une diffusion à 21h. Il faudra donc être abonné à Prime Video pour voir les joueurs de Laurent Blanc retrouver l’Abbé Deschamps pour la première fois depuis 2012. A l'aller, l'OL s'était imposé 2-1 avec des buts de Tetê et Karl Toko-Ekambi.