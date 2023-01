OL - Mercato : Aïssa Laidouni parmi les plans B au milieu

Lancé dans la course à João Gomes, l’OL n’exclut malgré tout aucune piste. Le club lyonnais réfléchit à plusieurs noms au milieu dont celui d’Aïssa Laidouni.

Ce n’est un secret pour personne, l’OL est à la recherche d’un milieu de terrain sur les 13 prochains jours qu’il reste dans le mercato hivernal. Depuis mardi, la presse brésilienne annonce que le club lyonnais s’est lancé sur la piste de João Gomes, milieu de Flamengo. Une information confirmée par l'OL. Les dirigeants lyonnais, avec Bruno Cheyrou présent à Rio de Janeiro, ont contré l’offre de Wolverhampton pour attirer le milieu (21 ans) avec 17 millions d’euros plus deux autres en bonus. Ce montant aurait convaincu le président de Flamengo de mettre en stand-by l’accord avec le club anglais. Reste que le joueur qui avait donné sa parole aux Wolves serait pour le moment dans l’optique de rejoindre la Premier League.

Laidouni a goûté à l'Europe

Le combat entre l’OL et Wolverhampton s’annonce donc serré dans cette dernière ligne droite du mercato, ce qui pousse le club lyonnais à anticiper une déconvenue. S’ils aimeraient bien refaire un coup à la Bruno Guimaraes avec João Gomes, les dirigeants lyonnais auraient établi une liste de noms comme plan B d’après Foot Mercato. L’un de ces noms mènerait vers la Hongrie et le club de Ferencvaros où évolue Aïssa Laidouni. Auteur d’une belle campagne à la Coupe du Monde avec la Tunisie, le milieu (26 ans) n’a plus que six mois de contrat et son nom aurait été proposé à la cellule de recrutement lyonnaise. Cette dernière n’a pas fermé la porte mais considère avant tout le Tunisien, passé par Angers et qui joue l'Europe en Hongrie, comme un plan de secours en cas d’échec du dossier João Gomes.