OL - Mercato : Romain Faivre serait disposé à partir

Non-retenu pour la réception de Strasbourg, Romain Faivre est plus que jamais sur le départ. Un an après son arrivée, le joueur offensif serait prêt à quitter l’OL.

C’est une vraie descente aux enfers. En l’espace de douze mois, Romain Faivre est passé du statut d’espoir de la Ligue 1 après une expérience brestoise réussie (14 buts et 11 passes) à celui de joueur se contentant de cinq minutes de jeu quand tout se passe bien avec l’OL… A 24 ans, Faivre ne s’attendait certainement pas à vivre une telle aventure au moment de rejoindre le club septuple champion de France à l’hiver 2022. Les débuts avaient d’ailleurs été prometteurs avec ce doublé contre Lorient lors d’une victoire probante. Et puis la machine s’est déréglée (1 but et une passe en 23 matchs) en même temps que la confiance s’envolait.

A l’image d’un Martin Terrier en son temps lyonnais, Romain Faivre n’a jamais trouvé la bonne carburation à l’OL. A cause d’un manque de confiance de ses coachs ? C’est ce qu’aurait regretté le joueur offensif d’après GOAL lors d’une réunion avec Vincent Ponsot. Il aurait également fait part au directeur du football de ses envies de temps de jeu et de la possibilité d’aller voir ailleurs. Comme dit par Jean-Michel Aulas vendredi, les "départs seront acceptés", encore faut-il que tout le monde y trouve son compte.

Le prix demandé par l’OL serait élevé pour un joueur recruté 18 millions d’euros il y a un an, d’après la branche française de Goal, . Un prêt serait la meilleure option afin de voir Faivre retrouver de la valeur. Un club de Liga aurait fait une offre concrète de prêt avec option d'achat et des formations de Premier League ont aussi pointé le bout de leur nez. En Ligue 1, deux formations de la première partie de tableau de L1, dont les noms n'ont pas filtré, ont également fait part d'un intérêt concret pour Faivre qui n'a pas été retenu contre Strasbourg et qui aurait ouvert la porte.