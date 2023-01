OL - Mercato : Faivre et Reine-Adélaïde seraient poussés vers la sortie

Remplaçants la plupart du temps ces dernières semaines, Romain Faivre et Jeff Reine-Adélaïde ont clairement un rendement en dessous des attentes, de quoi donner envie à l'OL de sonder le marché pour les deux joueurs.

Sur ce marché des transferts, l'OL espère combler les lacunes observées en première partie de saison. Mais comme l'a déjà souvent répété Laurent Blanc, l'effectif ne sera pas non plus chamboulé. En revanche, certains éléments aux performances insuffisantes pourraient ne plus se trouver dans le groupe fin janvier. Selon Foot Mercato, Romain Faivre et Jeff Reine-Adélaïde seraient poussés vers la sortie par le club.

Deux recrues en échec

Les deux joueurs, achetés respectivement 18 et 24 millions d'euros à Brest et Angers, ne donnent pas satisfaction. Remplaçants, les deux milieux de terrain n'apportent pas une solution fiable lors qu'ils entrent en cours de jeu, à l'image de ce qu'on a puis observer dimanche face à Clermont (0-1).

Bruno Cheyrou essaierait donc de trouver de potentiels acquéreurs, ce qui ne semble pas évident, d'autant plus que Faivre et Reine-Adélaïde ont vraisemblablement envie de poursuivre l'aventure dans le Rhône. L'ancien Angevin veut s'accrocher et montrer qu'il peut amener quelque chose à cet Olympique lyonnais, qui souhaite lui remodeler son secteur de l'entrejeu.