Soyaux - OL : Sara Däbritz titulaire dans un 4-4-2 losange

Revenue à la compétition le week-end dernier contre Rodez, Sara Däbritz est titulaire contre Soyaux. L’Allemande est alignée aux côtés de Damaris et Amandine Henry.

Elle n’avait plus connu ça depuis le match aller. Pour la 1re fois depuis le 18 septembre dernier et la victoire (2-1) contre Soyaux, Sara Däbritz est titulaire ce samedi (13h45) contre le club de Charente. Touchée à la cheville et ses ligaments, la milieu allemande avait dû faire une croix sur la première partie de saison après seulement deux rencontres de D1 féminine. Ces mauvais souvenirs sont désormais derrière Däbritz qui a fait son retour à la compétition la semaine dernière en Coupe de France.

Premières minutes pour Majri ce samedi ?

Après 45 minutes contre Rodez, l’ancienne du PSG est donc titularisée par Sonia Bompastor pour ce premier match de l’année 2023 de l’OL en championnat. Sara Däbritz évoluera aux côtés de Damaris et Amandine Henry tandis que l’animation offensive sera confiée à Dzsenifer Marozsan, qui enchaîne, Eugénie Le Sommer et Melvine Malard. En défense, Bompastor a fait dans le classique avec Alice Sombath et Selma Bacha sur les côtés et le duo Gilles - Renard devant Christiane Endler. Pour cette 12e journée, l’objectif est simple : gagner pour rester à une longueur du PSG, vainqueur de Rodez (1-0) vendredi.

La composition de l’OL contre Soyaux : Endler - Sombath, Gilles, Renard, Bacha - Däbritz, Damaris, Henry - Marozsan - Le Sommer, Malard

Remplaçantes : Holmgren, Morroni, Majri, Van de Donk, Cayman, Bruun, Becho