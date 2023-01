4 joueuses de l'OL et Bompastor nommées aux trophées FIFA The Best

Le 27 février prochain aura lieu la cérémonie des trophées FIFA The Best. Quatre joueuses (Endler, Renard, Henry et Hegerberg) et l'entraîneure (Bompastor) de l'OL peuvent prétendre à remporter une distinction.

Si chez les garçons, l'OL n'est pas à la fête, les filles au contraire ont assuré la saison dernière. Les Fenottes ont remporté le championnat en étant invaincues, tout en triomphant en Ligue des champions. Ce doublé permet à quatre joueuses lyonnaises (Christiane Endler, Wendie Renard, Amandine Henry et Ada Hegerberg) et à leur entraîneure (Sonia Bompastor), de candidater aux trophées FIFA The Best.

Sonia Bompastor est parmi les six finalistes pour le titre de meilleur(e) technicien(ne) pour le football féminin. Wendie Renard et Ada Hegerberg se trouvent dans la liste des meilleures footballeuses avec 12 autres concurrentes. Christiane Endler est nommée dans la catégorie meilleure gardienne. Enfin, Amandine Henry, pour sa frappe face au FC Barcelone en finale de la Ligue des champions, postule pour le prix Puskás récompensant le plus beau but.

Pour choisir les lauréat(e)s, les performances entre le 7 août 2021 et le 31 juillet 2022 (inclus) doivent être pris en compte, ceci afin de mettre en lumière l'Euro 2022.

Les fans peuvent voter

Enfin de désigner les gagnant(e)s, il faudra prendre en considération les votes des sélectionneurs ou sélectionneuses en poste, des capitaines actuelles de toutes les équipes nationales, des journalistes, mais également des fans. Ces derniers peuvent donner leur voix au (à la) candidat(e) de leur choix sur le site de la FIFA. Les quatre composantes du jury possèdent le même poids électoral.

Si vous souhaitez voter pour Sonia Bompastor, Wendie Renard, Ada Hegerberg,Amandine Henry ou Christiane Endler, rendez-vous sur les liens. Vous avez jusqu'au 3 février prochain.