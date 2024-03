OL académie : la réserve féminine balaie Colomiers en 10 minutes

Inscrivant trois buts en 10 minutes, la réserve féminine de l'OL a dominé l'US Colomiers dimanche (3-0). C'est sa deuxième victoire de suite.

La victoire chez le leader Toulouse la semaine passée (2-3) ne restera donc pas sans lendemain. En effet, dimanche, la réserve féminine de l'Olympique lyonnais recevait l'US Colomiers dans le cadre de la 15e journée de la 3e division. La différence ne fut faite qu'en deuxième période, mais les joueuses d’Antoine Capinielli ont assuré l'essentiel en glanant un 11e succès dans leur saison.

Les remplaçantes décisives

Les coéquipières d'Alice Marques et de Wassa Sangaré ont néanmoins eu besoin de plus de 50 minutes pour faire craquer leur adversaire. Mais une fois l'ouverture score de Charline Coutel validée (56e), les Fenottes ont déroulé, frappant à deux autres reprises en tout juste dix minutes. Sarah Rougeron (2-0, 60e) puis Ilona Da Costa (3-0, 66e), deux remplaçantes, ont donné un avantage définitif à l'OL.

Avec ces trois points supplémentaires, les jeunes Rhodaniennes, troisièmes, possèdent maintenant 33 unités, gardant sous pression sur le TFC et l'AS Cannes dans la course au titre. Les Cannoises seront d'ailleurs leurs futures opposantes, un choc programmé le dimanche 31 mars sur la Côte d'Azur et qui vaudra extrêmement cher.