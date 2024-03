OL, Reims, supporters, Textor... Votre avis nous intéresse

Ce lundi, à partir de 19h, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" répond encore présente. Avec Enzo Reale comme invité en plateau, ce nouveau numéro tournera autour de la fin de la trêve internationale et du retour à la Ligue 1 et Coupe de France, de l'antenne de supporters créée à Paris ou encore de John Textor.

On aurait pu dire "trêve internationale oblige, pas de numéro cette semaine" et pourtant votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" sera fidèle au poste ce lundi soir à partir de 19h. En ce jour de reprise, certains joueurs de l'OL sont occupés par leur sélection, mais Pierre Sage a déjà commencé à préparer le rendez-vous de Reims samedi et indirectement celui de Valenciennes, trois jours plus tard. Est-ce que, selon vous, cette trêve internationale a fait du bien ? Ou au contraire qu'elle a cassé une dynamique et donc entraîné un relâchement possible ?

L'antenne de supporters à Paris, une bonne idée ?

Quoi qu'il en soit, samedi et mardi prochain, les joueurs de l'OL pourront compter sur le soutien des supporters. Que ce soit à Décines ou aux quatre coins de la France et notamment à Paris. Avec la présence en visio d'une des personnes à l'origine du rassemblement parisien qui fait le tour des réseaux, l'équipe de TKYDG, en compagnie d'Enzo Reale, reviendra sur la genèse de ce projet. Vous, lecteurs, quel regard portez-vous sur cette idée ? Aimeriez-vous en voir d'autres avec l'aide du club ?

