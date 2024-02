Depuis quelques matchs, des supporters vivant à Paris se réunissent dans un bar de la Gare du Nord. Pierre Sage a tenu à leur adresser un sympathique clin d'œil.

Les Lyonnais sont là, toujours là. Même à Paris. Depuis quelques matchs, des fans de l'Olympique lyonnais se réunissent dans un bar situé à la Gare du Nord. Une excellente initiative saluée par Pierre Sage ce mercredi. "On se rend compte que notre stade se remplit de plus en plus. On remercie nos supporters pour ça", a d'abord salué l'entraîneur de l'OL.

"Ils ont même repris des cris du vestiaire"

"On a même vu qu'il y avait une antenne parisienne qui s'est montée avec des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, a-t-il poursuivi. On tient à les saluer et les remercier. Ils ont même repris des cris du vestiaire. C'est assez sympa." Qu'on se le dise, dans cet objectif maintien, à Paris comme à Lyon, les supporters lyonnais ont bien l'intention de jouer leur rôle jusqu'au bout.