Avant le déplacement à Metz, le milieu belge de l’OL, Orel Mangala, évoque son acclimatation, ses compatriotes et donne son avis sur ses axes d'amélioration.

Adaptation

"C’est dans ma nature de vite m'adapter. Le groupe m’a facilité la tâche, ils m’ont très bien accueilli. Et lorsqu’on t’accueille de la sorte, c’est plus facile de t’adapter. L’OL reste un club attrayant. Il y a une belle histoire, de belles installations, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Ce n’est pas un club qui mérite d’être à cette place actuelle. Le projet de vouloir remonter la pente m’a intéressé."

La Ligue 1

"C’est un championnat attractif, je trouve à mon goût un peu sous côté. Il y a de bons joueurs et de très belles équipes. Il y a un bon niveau. Les joueurs belges ? On essaie de faire notre trou (sourire). À l’échelle internationale, la Belgique commence à être reconnue. J’espère que petit à petit, on va arriver là où l’on veut être."

Sa place au milieu

"Il y a beaucoup de concurrence, mais je me sens bien avec tous les joueurs qui m’entourent. Quand on s’entend bien en dehors et sur le terrain, cela rend les choses plus simples. Matic ? Je le connaissais de la télévision et de la PlayStation (rires). De jouer avec de tels joueurs, c’est sûr que ça facilite les choses."

"Je peux encore plus participer au jeu, être davantage en mouvement"

Son regard sur ses performances

"Tout n’est pas parfait. Il y a encore du travail. Je peux encore plus participer au jeu, être davantage en mouvement. De jouer plus vers l’avant, de faire des courses vers l’avant. Je pense que c’est que je peux améliorer."

Son regard sur les performances de l’équipe

"Il faudrait qu’on continue à bien commencer les matchs. À ne pas se mettre en danger dès le début. Il faut rester compact, se battre les uns pour les autres. Il ne faut pas laisser nos adversaires jouer dans l’entrejeu. Il faut bien défendre sur les phases arrêtées, car il y a de nombreuses équipes qui sont dangereuses dans ce domaine. Il faut garder de la concentration pour ne pas encaisser le moindre but."

Metz

"On prend chaque match les uns après les autres. On va aller à Metz pour gagner. On ne peut pas dire qu’en gagnant qu’on va les écarter définitivement, mais c’est un pas qu’il faut faire. Il faut remporter ce match contre un concurrent direct. Cela peut nous permettre de prendre de l’avance sur eux. C’est un match important. On se doit de prendre le plus de points possibles."

Malick Fofana

"Il a un gros potentiel. Lors des matchs, et même à l’entraînement, il le démontre. Je suis très content pour lui. On va continuer à l’accompagner pour qu’il puisse continuer sa progression. Il est en sélection belge U21 donc lors des rassemblements, j’ai pu voir qu’il avait un petit quelque chose (sourire)."