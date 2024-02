BeIN Sports, diffuseur de la coupe de France, va permettre à quatre de nos lecteurs d'assister au quart de finale contre Strasbourg, le 27 février, et de découvrir les coulisses.

Olympique-et-lyonnais.com et beIN SPORTS, diffuseur de la Coupe de France de football, vous offrent des places pour assister au quart de finale de la coupe de France entre l'Olympique lyonnais et le Racing Club de Strasbourg. Mais ce n'est pas tout puisque vous allez pouvoir vivre une expérience inédite (visite du car régie, rencontre avec le réalisateur, rencontre et discussion avec les journalistes/consultants beIN SPORTS, échauffement en bord terrain...).

OL - Strasbourg qui aura lieu le mardi 27 février à 21 heures sera par ailleurs diffusée en direct sur beIN SPORTS.

Pour jouer et tenter de gagner ces places, il suffit de répondre (dans les commentaires) avant ce jeudi 22 février 20h à la question suivante (les gagnants devront nous faire parvenir par mail leur nom + prénom + un numéro de portable) :

Quel ancien gardien, aujourd'hui devenu consultant, a joué à l'OL et à Strasbourg ?