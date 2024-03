Pour la troisième fois de la saison, Thomas Leonard sera au sifflet d’un match de l’OL. L’arbitre a été désigné pour le rendez-vous de samedi OL - Reims (21h).

Pour le moment, il est loin de porter chance à l’OL. Depuis le début de la saison, Thomas Leonard a arbitré deux rencontres des coéquipiers d’Alexandre Lacazette et on ne peut pas dire que ce soit un franc succès. Non pas que les décisions de l’arbitre de 42 ans ont donné lieu à des polémiques, mais cela s’est traduit par deux défaites pour l’OL. La première pour les débuts de Fabio Grosso sur le banc lyonnais à Brest le 23 septembre dernier (1-0) puis la seconde le 26 janvier au Parc OL contre le Stade Rennais (2-3). Un revers qui avait au moins eu le mérite de lancer depuis la bonne dynamique lyonnaise. Alors jamais deux sans trois pour l’OL avec Thomas Leonard ?

Les hommes de Pierre Sage espèrent bien que non samedi afin de pourquoi pas définitivement basculer du bon côté et croire à une fin de saison plus ambitieuse en Ligue 1. Réponse samedi vers 23h après les 90 minutes de cet OL - Reims de la 27e journée et qui sera donc arbitré par Mr Leonard. Ce dernier sera assisté par Aurélien Drouet et Thomas Luczynski tandis que Nicolas Rainville et Cyril Gringore seront en charge de l’assistance vidéo. Azzedine Souifi officiera lui comme quatrième arbitre.