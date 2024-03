Absent en équipe de France depuis 2017, Alexandre Lacazette n'a jamais eu l'opportunité de reprendre le train en marche. Didier Deschamps justifie cela par la concurrence en Bleu.

Entre Alexandre Lacazette et l'équipe de France, l'histoire n'a jamais vraiment décollé. Entre 2013 et 2017, l'attaquant de l'OL a connu 16 sélections, entrecoupées pour la plupart par des périodes plus ou moins longues d'absence. Désormais, son destin avec la sélection est derrière lui, à moins d'un retournement de situation, et ce, malgré ses performances globalement irréprochables avec l'Olympique lyonnais (14 buts en 25 rencontres cette saison, 45 réalisations depuis son retour à l'été 2022).

Le capitaine rhodanien est l'un des meilleurs buteurs français de ces dernières années, mais rien n'y a fait. Depuis le 14 novembre 2017 et un doublé face à l'Allemagne, que les Bleus retrouvent ce samedi à Décines (21 heures), il n'a plus été rappelé. Cela questionne forcément, même si le vivier dans l'Hexagone à ce poste est assez fourni.

Fréquemment parmi les pré-convoqués

Interrogé par Le Progrès sur le sujet, Didier Deschamps a confié qu'il suivait encore les performances du footballeur de 32 ans, mais que d'autres éléments passaient devant lui. "Je regarde les matchs, et il fait fréquemment partie des pré-listes, mais d’autres joueurs ont pris le relais aussi. Ce n’est pas une question d’âge, puisque Olivier (Giroud) est toujours là avec nous, a affirmé l'entraîneur. Il n’a pas eu une place aussi importante en sélection que dans les clubs pour lesquels il a joué, mais je suis content que son retour à Lyon se passe bien pour lui. Ce qui s’est passé en équipe de France, où il a eu malgré tout du temps de jeu, c’est une question de concurrence."