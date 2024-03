OL : malade à Toulouse, Lacazette est de nouveau sur pied

Avec dix internationaux partis durant cette trêve internationale, Pierre Sage a retrouvé un effectif forcément réduit mercredi mais avec Alexandre Lacazette. Avec quatre jours de repos, les joueurs de l’OL ont pu recharger les batteries.

Avec la trêve internationale et les bons résultats de ces dernières semaines, Pierre Sage avait choisi de lâcher un peu de lest. Au sortir de la victoire (2-3) à Toulouse vendredi dernier, certains joueurs de l’OL ont pris la direction de leur pays respectif pour rejoindre leur sélection. Les autres ont pu apprécier quelques jours de repos en famille. Avec un prochain match fixé au 30 mars contre Reims au Parc OL et surtout après une série positive, mais qui a demandé beaucoup d’énergie, Pierre Sage avait octroyé quatre jours de repos à ceux qui ne partaient pas en sélection.

Un repos pour recharger les batteries

C’est donc requinqués et tout sourire que les éléments restés entre Rhône et Saône ont retrouvé le chemin de l’entraînement mercredi à Décines. Malade à Toulouse et obligé de sortir à la pause, Alexandre Lacazette a pu profiter de ce temps de repos pour se remettre complètement d’aplomb. Il a pu participer à la première séance collective à laquelle a participé Mahamadou Diawara, après avoir décliné sa convocation avec l’équipe de France U19. Malgré l’absence de plusieurs internationaux, Pierre Sage peut compter sur un groupe de qualité pour les prochains jours afin de travailler plus spécifiquement sur certains aspects.