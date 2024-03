OL - Internationaux : défaite pour Nuamah, victoire pour Tagliafico

Nicolas Tagliafico avec l’Argentine (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)

Outre Rayan Cherki, deux autres joueurs de l'OL, Ernest Nuamah et Nicolas Tagliafico, ont disputé des rencontres internationales vendredi. Avec des résultats mitigés.

Face à la Côte d'Ivoire U23, Rayan Cherki s'est mis en évidence durant les vingt minutes qu'il a passées sur le terrain. En plus de milieu offensif des Espoirs français, deux autres footballeurs de l'Olympique lyonnais étaient sollicités par leur sélection vendredi : Ernest Nuamah et Nicolas Tagliafico.

Commençons avec le premier à être entré en piste, à savoir l'ailier droit. Avec le Ghana, Nuamah a pratiquement joué tout le match contre le Nigéria, une partie qui s'est soldée par un revers des Ghanéens 2 buts à 1. Menés au score à la 38e minute suite à un penalty, les Black Stars ont ensuite été réduits à 10 après l'exclusion d'Opoku à la 56e, avant de concéder une seconde réalisation à la 84e. La réduction de l'écart de Jordan Ayew dans le temps additionnel ne changea pas l'issue de la rencontre. Les hommes d'Otto Addo chercheront à se rassurer lors du deuxième amical programmé le mardi 26 face à l'Ouganda.

Benrahma pas encore apte avec l'Algérie

Pour les champions du monde en titre, l'affiche de préparation face au Salvador s'est nettement mieux déroulée, avec un succès 3 à 0 pour Tagliafico et ses coéquipiers. Le latéral gauche était titulaire et a disputé 56 minutes, avant de céder sa place. Le travail était déjà fait puisque grâce à Romero, Fernandez et Lo Celso, les Argentins menaient 3 à 0 lorsqu'il fut remplacé. Dans la nuit de mardi à mercredi en France (3h30), l'Albiceleste poursuivra sa tournée américaine avec un duel contre le Costa Rica à Los Angeles.

Rappelons d'ailleurs que Saïd Benrahma, encore diminué, n'a pas pris pas part à la victoire de l'Algérie devant la Bolivie (3-2). Il pourrait toutefois revenir mardi lors de la confrontation avec l'Afrique du Sud.