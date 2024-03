Une semaine après avoir été étincelant à Lorient, Clinton Mata a été dans le dur face à Gboho tandis qu'Ernest Nuamah a été peu inspiré des deux côtés du terrain dans ce Toulouse - OL. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le flop : un couloir droit peu inspiré

Comme quoi, d’une semaine à l’autre, la prestation peut passer du top au flop. C’est ce qu’il s’est passé pour Clinton Mata. Auteur d’un très gros match à Lorient avec notamment une passe décisive, l’Angolais a vu Pierre Sage lui maintenir sa confiance ce vendredi à Toulouse. Malgré le retour de Maitland-Niles, l’entraîneur de l’OL a préféré rester sur la défense qui avait séduit contre les Merlus plutôt que de bouleverser quelque chose qui avait fonctionné. De nouveau aligné à droite de la défense, Mata a été bien plus en difficulté au Stadium, même si plein de bonne volonté. Il s’est illustré par une belle intervention acrobatique qui a fait craindre une blessure, mais dans son duel avec Gboho, le Lyonnais a souffert.

Pris par la vitesse du Toulousain, surtout dans ses prises de balle, Mata a été étrangement souvent en retard. Ayant échappé à un carton jaune très rapidement pour un tirage de maillot, il n’a pu passer entre les gouttes juste avant la pause pour une faute similaire. Il devrait manquer le prochain rendez-vous de l'OL à cause d'une accumulation de cartons... A cette performance individuelle en deçà, Mata n'a pas pu compter sur le soutien de Nuamah. Le Ghanéen a certes fait des efforts défensifs mais pas forcément bien sentis. Il n'y a qu'à voir son penalty concédé pour illustrer sa prestation de vendredi. Car offensivement, il a une nouvelle fois été trop brouillon pour espérer quelque chose. Il a tenté une frappe d'entrée mais aussi porter le ballon mais ça ne se traduit quasiment jamais par une action décisive derrière. Un énorme point sur lequel droit travailler Nuamah.

Le top : Cherki a répondu à Henry

Avec une formation lyonnaise qui avait oublié de revenir sur le terrain après la pause, Pierre Sage n'a pas eu d'autres choix que de faire des changements pour insuffler un nouvel élan à l'OL. Tous n'ont pas été gagnants, à l'image d'Orban encore dans le dur, mais Cherki, lui, n'a pas déçu. Après sa non-convocation en Espoirs, on était en droit d'attendre un déclin, une réponse. En seulement une grosse vingtaine de minutes, il a répondu sur le terrain.

Il a provoqué balle au pied avant de se montrer enfin décisif. D'une frappe puissante entre les jambes de Restes, il a inscrit son 1er but de la saison en championnat et égalisé pour l'OL. Cependant, Cherki ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Après un nouveau tir dangereux, il a déposé son corner sur la tête d'O'Brien pour le 3-2 lyonnais et une victoire qu'on n'espérait plus vraiment après l'entame de deuxième mi-temps.