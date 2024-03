L’OL prend sa revanche face à Fleury (4-0)

Une semaine après l’élimination en Coupe de France, l’OL a fait preuve d’orgueil contre Fleury. Les joueuses de Sonia Bompastor se sont imposées 4-0 et poursuivent leur invincibilité en championnat.

La réaction d’orgueil était attendue et elle a eu lieu ce vendredi à Décines. Une semaine après la grosse désillusion en Coupe de France, l’OL a pris sa revanche contre Fleury lors de la 17e journée de championnat (4-0). Une victoire avant tout pour l’ego, car elle ne change pas grand-chose en soi. Déjà assurées d’être en play-offs et toujours leader de cette D1 féminine, les Fenottes restent bien éliminées de l’un des leurs objectifs de la saison avec la Coupe de France.

Toutefois, avant de retrouver la Ligue des champions mardi face au Benfica Lisbonne, les joueuses de Sonia Bompastor ont retrouvé un peu de la confiance perdue samedi dernier en Coupe. Pour ce deuxième rendez-vous en une semaine contre Fleury, la coach lyonnaise avait choisi d’effectuer trois changements, un par ligne. Delphine Cascarino connaissait sa première titularisation en D1 depuis son retour de blessure, tandis que Van de Donk et Gilles sont venues apporter de la fraîcheur et un peu de hargne. À la différence du match de Coupe de France, l’OL a réussi ce qu’il avait regretté : ouvrir rapidement le score.

Une deuxième mi-temps plus difficile

En l’espace de trois minutes, les Lyonnaises ont fait le break. Sur un centre mal renvoyé de Cascarino, Sara Däbritz a été bien placée au point de penalty pour reprendre d’un tir puissant (10e). Trois minutes plus tard, un coup-franc de Selma Bacha au deuxième poteau et une pression mise par Mbock ont poussé une défenseuse francilienne à tromper N’Gazi (13e). A 2-0, l’OL a logiquement bien mieux géré son match. Toutefois, la formation lyonnaise n’a pas réussi à totalement enfoncer le clou avec un troisième but. Il y a eu des frappes timides (38e, 42e). Dans une seconde période de nouveau hachée par les fautes, Fleury a tenté un peu plus sa chance sans que Christiane Endler soit mise en danger.

Sonia Bompastor a fait tourner rapidement avec les entrées à la pause de Becho et Dumornay mais l'OL est retombé dans son jeu de possession, mais surtout d'approximation. Il a fallu attendre les dix dernières minutes pour que le score soit plus large et atténue un peu la déception de la semaine dernière. Déjà auteure d'un doublé à Dijon, Sara Däbritz a remis ça vendredi soir avec un magnifique coup-franc (83e). De son côté, Melchie Dumornay a parfaitement fêté son retour à la compétition depuis quelques matchs. Ayant joué pendant 45 minutes, l'Haïtienne a corsé l'addition en toute fin de match (4-0, 86e).