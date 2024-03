A Toulouse, l’OL s’est sorti d’une bien mauvaise situation (2-3)

Au cours d’une deuxième période folle, l’OL, bien aidé par Cherki et les entrants, a renversé Toulouse vendredi (2-3). Signe que cette équipe devient de moins en moins moribonde.

Certains détails et faits ne trompent pas. Comment l’OL de la première partie de saison aurait réagi après avoir vécu une tempête immense comme Toulouse sait si bien faire à domicile ? Devant logiquement au score en rentrant au vestiaire, Alexandre Lacazette et ses troupes se dirigeaient vers un scénario proche du succès à Lorient la semaine précédente (0-2), tranquille, sans trop connaître de frayeurs. Mais c’était bien mal connaître son adversaire, qui, depuis quelque temps, a pris l’habitude de concéder l’ouverture du score, avant d’infliger un calvaire à ses visiteurs après le repos.

Lille (3-1) et Nice (2-1) peuvent en témoigner, et l’Olympique lyonnais aurait pu subir le même sort. D’autant plus que le capitaine rhodanien était sorti à la pause, et qu’on ne voyait pas trop comment ses coéquipiers allaient mettre un terme aux vagues du TFC. Puis, le penalty transformé par Vincent Sierro à l’heure de jeu a semblé donner un coup de fouet aux partenaires de Corentin Tolisso, qui ont totalement repris les contrôles du débat ensuite, bien soutenus par les remplaçants.

20 minutes ratées, mais une bonne performance globale

Au final, malgré 15-20 minutes manquées, Pierre Sage pouvait se réjouir du visage et du caractère affichés par son groupe. “Il y a eu à la fois de la maturité et de la fougue. En étant menés au score, il ne fallait plus réfléchir et attaquer. On a été capables de faire des choses de très grande qualité, a-t-il apprécié. Je félicite les entrants, ils ont redressé l'histoire de notre match. Je suis très content pour l'équipe car on construit des choses ensemble, ce qu’illustre parfaitement la confrontation de ce (vendredi) soir. C'est parfait d'arriver à la trêve avec une victoire.”

Même sans Saïd Benrahma et Orel Mangala, cette formation a désormais moyen de taper du poing sur la table pour inverser le cours d’une rencontre. Des ressources qu’elle avait perdues lors des premiers mois de l’exercice 2023-2024, mais qu’elle a retrouvées avec son entraîneur. “C’est plus qu’une victoire collective. On a encore prouvé que l’effectif est très bon avec des joueurs du banc qui ont fait la différence, a salué Clinton Mata. Cela prouve qu’il ne faut jamais lâcher et continuer de se battre. C’est un succès très important chez un concurrent direct, mais il faut rester humble et profiter de la coupure pour se reposer.”

Encore du travail, mais la transformation est nette

Effectivement, être humble car il reste encore un pas à faire pour valider presque définitivement le maintien, mais aussi parce qu’il y a du travail à accomplir si l’OL entend à l’avenir viser plus haut. Le trou d’air connu peut d’ailleurs servir de piqure de rappel et d’axe de progression. “En seconde période, on prend rapidement deux buts alors qu'on avait le ballon à chaque fois, on a enchaîné les erreurs. La première séquence, on est en situation d’attaque rapide, mais on tarde à la donner (Matic), et sur la deuxième, on sort de notre surface, on perd la balle et on fait faute (Ernest Nuamah), a décrypté Pierre Sage. L'adversaire nous a mis beaucoup de pression, il a fait ce qu’il fallait et le public a joué son rôle, mais on s'est mis un peu en dedans tout seul pour être honnête.”

L’Olympique lyonnais (10e) est reparti malgré tout avec les trois points, s’est offert un bol d’air au classement (34 unités, provisoirement cinq de plus que le 11e), et a possiblement gagné un peu plus que cela en Haute-Garonne. “On a été pressé en début de deuxième période, mais c’est bien d’être revenu. Il y a un super état d’esprit dans l’équipe, c’est très bien pour le futur, a souligné l’un des héros, Jake O’Brien, qui a idéalement fêté sa première convocation avec l’Irlande. On a été très forts dans les 20 dernières minutes.” Une fin de match dans laquelle on aura retrouvé Rayan Cherki, mais aussi pu observer que ces Rhodaniens-là, peuvent s’offrir une belle fin de saison.