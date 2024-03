OL - Espoirs : Henry s’explique sur l’absence de Cherki

Pourtant à son avantage depuis la prise de fonctions de Thierry Henry, Rayan Cherki n’a pas été convié au rassemblement de mars des Espoirs. Une décision prise en raison de son faible temps de jeu à l’OL.

Il avait certainement déjà pris un coup sur la tête ces derniers mois en voyant Fabio Grosso le mettre sur le banc ou Pierre Sage lui accorder une confiance limitée, il a dû en prendre un nouveau jeudi après-midi. En pleine préparation du déplacement de l’OL à Toulouse, Rayan Cherki a eu la surprise de ne pas voir son nom dans la liste des Espoirs.

Une vraie surprise à laquelle il n’a pas forcément dû être préparé puisque Thierry Henry a confirmé jeudi qu’il allait "appeler Rayan, car il aura bien sûr des explications, mais quand vous regardez bien, les autres jouent, donc c’est la compétition tout simplement." L’aspect sportif uniquement pour expliquer l’absence du meneur pour cette dernière liste avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Dernière titularisation en Ligue 1 mi-janvier

Depuis le retour de la trêve hivernale, Rayan Cherki doit se contenter de miettes à l’OL. Sa seule titularisation en Ligue 1 a eu lieu au Havre et on ne peut pas dire qu’il a marqué des points. S’il a profité des premiers tours de Coupe de France pour gratter du temps de jeu et se montrer décisif, le jeune Lyonnais est voué à rentrer une vingtaine de minutes depuis la fin du mercato et un effectif plus fourni offensivement.

C’est avant tout ce déclassement à l’OL qui a joué dans l’esprit de Thierry Henry malgré les 5 buts et 3 passés délivrées en Espoirs depuis la prise de fonctions du nouveau sélectionneur. "Il y a moins de temps de jeu, c’est beaucoup plus difficile. Il y a aussi des joueurs qui arrivent comme Akliouche à Monaco. Ce n’est pas une punition, il y a les 2001 qui arrivent. En interne, je leur avais déjà dit que la vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain. Ce n’est pas une punition, c’est juste qu’il est un peu dans le dur à Lyon en ce moment."

Cette mauvaise nouvelle peut-elle servir d’énième déclic chez Cherki ? En tout cas, sans changement, les Jeux de Paris ne seront qu’un lointain désir.