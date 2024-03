L'OL sans Mangala ni Benrahma à Toulouse

Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma face à Silvan Hefti lors de Montpellier – OL (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Incertains pendant toute la semaine, Orel Mangala et Saïd Benrahma n’ont finalement pas fait le voyage à Toulouse. L’OL peut malgré tout compter sur les retours d’Alexandre Lacazette et Ernest Nuamah.

En sortant à un quart d’heure de la fin à Lorient en raison d’un problème à la cuisse, Saïd Benrahma savait que sa participation à Toulouse était fortement compromise. Pendant toute la semaine, le staff de Pierre Sage n’a souhaité prendre aucun risque avec l’Algérien, le mettant au frais pour favoriser son rétablissement. Mercredi, l’entraîneur de l’OL avait laissé transparaître une petite lueur d’espoir, annonçant l’ailier comme "incertain avec une participation qui pourrait se jouer à quelques heures près."

Lovren et Akouokou non retenus

Finalement, Benrahma n’a pas fait le voyage en direction de la Haute-Garonne, tout comme Orel Mangala. Malade la semaine dernière, le milieu belge avait participé aux séances de début de semaine avant de se contenter d’un travail en salle ces deux derniers jours. Comme son compère de recrutement hivernal, Mangala ne sera pas à Toulouse, mais prendra ensuite la direction de la Belgique. Soit pour faire constater sa blessure, soit pour disputer deux amicaux avec les Diables Rouges.

Lacazette et Nuamah de retour

À ces deux absences, Pierre Sage n’a également pas convié Dejan Lovren et Paul Akouokou, Johann Lepenant ayant été préféré pour son premier groupe depuis son retour de blessure. En revanche, Alexandre Lacazette et Ernest Nuamah seront bien là au coup d’envoi à 21h au Stadium. Tous deux touchés à la cuisse contre Lorient, le capitaine et le Ghanéen ont repris l’entraînement dans la semaine et postulent pour une place dans le onze de l’OL contre Toulouse. A noter qu'avec la blessure de Justin Bengui, Ilam Djailane vient occuper le poste de troisième gardien à Toulouse.

Le groupe de l’OL à Toulouse : Lopes, Perri, Djailane - Adryelson, Caleta-Car, Henrique, Maitland-Niles, Mata, O'Brien, Tagliafico - Caqueret, Diawara, Lepenant, Matic, Tolisso - Baldé, Lacazette, Cherki, Fofana, Nuamah, Orban