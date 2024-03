Absents de l’entraînement ce mercredi, Orel Mangala et Saïd Benrahma ont été annoncés comme incertains par Pierre Sage. Chaque minute comptera dans leur présence ou non pour Toulouse - OL vendredi (21h).

Dans le ciel plutôt radieux de l’OL ces derniers jours (voire semaines), quelques nuages persistent encore, notamment au niveau des blessures. Mercredi, Pierre Sage a pu compter sur le retour à l’entraînement d’Ernest Nuamah. En délicatesse avec une cuisse l’ayant empêché de participer à Lorient - OL, le Ghanéen a participé normalement à la séance du jour et sera disponible pour le déplacement à Toulouse, vendredi (21h). Ce sera également le cas pour Alexandre Lacazette qui a loupé les deux derniers matchs lyonnais en raison d’une béquille à la cuisse.

Mangala a en fini avec sa maladie

Deux bonnes nouvelles, mais pas forcément tous les signaux au vert pour Pierre Sage et le staff de l’OL. En effet, deux points d’interrogation persistent encore à deux jours de la 26e journée de Ligue 1. Ce mercredi, Orel Mangala et Saïd Benrahma n’étaient pas au milieu de leurs coéquipiers et restent plus qu’incertains pour Toulouse. "Ils sont incertains. Ça va se jouer à pas grand-chose, a avoué l’entraîneur lyonnais en conférence de presse. S’ils peuvent jouer, ils seront passés entre les gouttes, et s’ils ne peuvent pas jouer, c’est une histoire de jour, le lendemain si ça se trouve, ils auraient pu jouer. Chaque jour compte."

Le compte à rebours est donc lancé même si avec la trêve internationale qui se profile dès samedi, on voit mal le staff de l’OL prendre le moindre risque avec les deux joueurs. Présent en salle ce mercredi, Orel Mangala en a fini avec ses problèmes de maladie et c’est avant tout un problème physique qui le tient éloigné des terrains. À la différence de Benrahma, il avait participé à la séance de lundi.