OL - Corentin Tolisso : "On se doit de bien finir pour les supporters"

De retour à la compétition à Lorient, Corentin Tolisso était satisfait du visage montré. Le milieu espère que l’OL va continuer sur ce chemin pour une fin de saison en boulet de canon.

C’est une prestation qui a fait plaisir à voir. Samedi, l’OL a très certainement livré son meilleur match de la saison à Lorient, au meilleur des moments. Battus par Lens une semaine auparavant, les Lyonnais étaient attendus au tournant au Moustoir et n’ont pas failli. Dixièmes avec six points d’avance sur le barragiste, ils ont fait un pas supplémentaire vers le maintien. Rien n’est encore acquis, mais entre quelques points à encore grappiller et une demi-finale de Coupe de France qui se profile, la fin de saison de l’OL est loin de celle imaginée avant la trêve hivernale de décembre.

"Début décembre, sept points, dernier avant que le coach ne prenne l’équipe. Si on m’avait dit qu’à la 25e journée de Ligue 1, on serait 10e, j’aurais pris directement, a avoué Corentin Tolisso en conférence de presse. C’est une très bonne chose, mais il ne faut pas qu’on se relâche. Il ne faut pas penser que tout est acquis parce qu’on a 31 points et qu’on est sauvés. Il faut continuer à travailler comme on peut le faire à l’entraînement."

"Une saison bizarre et étrange"

De retour à la compétition samedi après un mois d’absence, Corentin Tolisso a confié "avoir tiré la langue à la fin, mais j'avais l’ambition de jouer 90 minutes pour retrouver du rythme." Pour cette reprise, le capitaine d’un jour a plutôt été à son avantage, se portant souvent vers l’avant pour presser, mais aussi apporter le danger sur le but lorientais. Son cas fera toujours débat dans l’environnement lyonnais, mais Corentin Tolisso se concentre sur l’objectif collectif : celui de finir en boulet de canon cette saison "qui pourrait être bizarre et étrange si l’on gagne la Coupe de France."

Revenu à l’OL à l’été 2022, le milieu"ne s'attendait pas à jouer le maintien dès la 2e saison, mais c’est la vie, elle est faite de hauts et de bas." Sur la pente ascendante depuis la prise de fonction de Pierre Sage, les Lyonnais semblent avoir appris de leurs erreurs, en même temps que la patte du coach prend dans le jeu. De quoi espérer à des jours meilleurs ? "On a mal commencé, mais pour nos supporters, on se doit de bien finir. On leur doit ça, d’aller en finale, de se maintenir. Ça a été dur pour nous, mais encore plus pour eux en nous voyant derniers de la Ligue 1. Il y a cette excitation d’aller chercher la Coupe de France."