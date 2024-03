Privé notamment d’Alexandre Lacazette, l’OL était attendu au tournant à Lorient. Comme l’avait souhaité Pierre Sage avant le match, les Lyonnais ont apporté une réponse collective (0-2) à l’absence de leur buteur.

Y’a d’la joie ! Le titre de la chanson à succès de Charles Trenet collerait parfaitement à l’ambiance qui régnait dans les vestiaires du Moustoir samedi en début de soirée. Enfin, surtout dans celui des Lyonnais, car dans le camp des Merlus, le masque était sur tous les visages. Tout le contraire des joueurs de l’OL, grand sourire aux lèvres après cette 9e victoire de la saison en Ligue 1. Attendus au tournant après la défaite contre Lens dimanche dernier, ils ont répondu présents à Lorient.

Plus que la victoire (0-2) en elle-même, c’est avant tout le contenu et la manière qui sont à souligner au lendemain de ce succès. Le club est provisoirement remonté à la 10e place au classement et il le doit avant tout à une prestation collective aboutie en Bretagne. Malgré les résultats positifs en février, les supporters restaient un peu sur leur faim concernant le contenu de ces victoires. Ils attendaient, et Pierre Sage également, un vrai match référence dans le résultat et dans le contenu. Ce n’était que Lorient, mais après 25 journées, les Lyonnais le tiennent peut-être bien.

Solide défensivement, impérial au milieu

Pourquoi ? Déjà parce qu’il intervient une semaine après un revers fâcheux contre le RC Lens. Si la défaite avait été logique, les coéquipiers de Maxence Caqueret avaient regretté la manière avec ces trois buts encaissés. Ils avaient promis une réaction d’orgueil à Lorient et ils ont, pour une fois, tenu parole. Agressifs, sérieux et solidaires, ils ont livré défensivement le match qu’il fallait pour s’éviter d’être pris par la marée lorientaise. Cette dernière est restée à bonne distance du littoral, Anthony Lopes n’ayant rien eu à faire de la partie. En empêchant Lorient de cadrer un seul tir en 90 minutes, l’OL a retrouvé l’assise défensive qui lui manquait. Mohamed Bamba, pourtant l’homme en forme de la Ligue 1 depuis un mois, n’a rien eu à se mettre sous la dent, bien muselé par la paire O’Brien - Caleta-Car.

Avec ce nouveau clean-sheet, Pierre Sage pouvait avoir le sourire. L’accident contre Lens a été réparé et l’OL a repris sa marche en avant dans cette lutte pour le maintien. De nouveau 10e provisoirement, la formation lyonnaise a apporté une vraie réponse sur le terrain. On attendait de l’orgueil, une réaction, elle a été au rendez-vous samedi, à l’image de la prestation solide de Corentin Tolisso pour son retour à la compétition. Dans un match crucial pour sa survie, l’OL a fait front collectivement et c’était le message qu’avait fait passer Pierre Sage avant la rencontre.

Forcément, le visage montré sans Alexandre Lacazette avait de quoi valider la théorie qu’un collectif peut prendre le relai d’une individualité, aussi marquante soit-elle comme celle du capitaine lyonnais. "La meilleure personne pour remplacer ton meilleur buteur, c’est l’équipe. On a vraiment voulu apporter une réponse collective. C’est ce que les joueurs ont fait ce (samedi) soir. Voir le latéral droit qui centre pour le latéral gauche, qui marque de la tête, ça, ce n’était pas dans le mode d’emploi. Mais ils étaient dans les bonnes zones et suffisamment stimulés pour le faire."

Baldé, symbole d'un groupe concerné

En ouvrant le score au retour des vestiaires sur un centre de Clinton Mata pour Nicolas Tagliafico, l’OL a par la même occasion validé le signe d’onze joueurs qui souhaitaient pousser dans le même sens. Et quand on dit onze, on oublie un peu trop le travail de sape fait par Pierre Sage pour concerner tout son groupe depuis la fin du mercato hivernal et une concurrence accrue. Samedi, Malick Fofana et Mama Baldé ont été titularisés quand beaucoup attendaient Gift Orban et Rayan Cherki sur le front de l’attaque. "Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche" mais le pari de l’entraîneur lyonnais s’est révélé concluant à Lorient.

Il n’y avait qu’à voir les accolades d’Adryelson, Henrique et Mahamadou Diawara au moment de la sortie de Baldé pour comprendre que ce groupe vit bien et les uns pour les autres. "Je suis aussi content que ce soit des joueurs qui jouent un peu moins qui ont apporté des réponses positives ce (samedi) soir, se réjouissait Pierre Sage. Ça montre l’importance de tout le monde dans un groupe comme celui-ci. Ça montre aussi qu’un joueur comme Mama Baldé qui de temps en temps n’était pas dans le groupe, avait des petits temps de jeu, n’a pas baissé le pavillon à l’entraînement. Et quand la chance est venue, il l’a saisie."

En le mettant titulaire, ce n’était pourtant pas gagné tant le Bissau-Guinéen n’est pas en réussite depuis le début de la saison. Mais une mise en confiance de tout un staff et c’est peut-être bien une machine qui est relancée. En tout cas, celle de l’OL s’est remis sur les bons rails.