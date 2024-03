Mohamed Bamba (Photo by ALAIN JOCARD / AFP)

L’attaquant de Lorient, Mohamed Bamba, a totalement redynamisé son équipe depuis son arrivée. Il a marqué six buts pour ses six premières apparitions en Ligue 1.

Dans ses rangs, l’OL compte un buteur providentiel, Alexandre Lacazette, sans qui la vie est plus difficile, on l’a vu contre Lens dimanche (0-3). Lorient aussi possède peut-être dans son groupe l’homme qui lui fera éviter la relégation. Débarqué fin janvier lors du mercato en provenance de l’Autriche et de l’AC Wolfsberger, Mohamed Bamba (22 ans) a complètement transformé le visage des Merlus.

Le premier depuis Neymar

Sur les six rencontres disputées avec les Bretons, l’avant-centre a marqué à six reprises. Seule exception, face à Nantes le 24 février (0-1). Pour le reste, il a concrétisé ses occasions contre Le Havre (3-3), Metz (1-2), Reims (2-0), Strasbourg (1-3, doublé) et Rennes (1-2). Vous l’aurez remarqué, ses réalisations coïncident avec la bonne passe actuelle des Lorientais, qui viennent de prendre 13 points sur 18 possibles. L’Ivoirien n’est donc pas étranger à la 13e place qu’occupe désormais la formation morbihannaise. Il est d’ailleurs le premier joueur à établir pareille performance en Ligue 1 depuis Neymar en 2017.

Avec 25 points, l’équipe de Régis Le Bris est revenue à trois longueurs de l’Olympique lyonnais. Pour les Rhodaniens, la confrontation de samedi (17 heures), est donc capitale, puisqu’elle lui permettrait de reprendre de l’air sur cette zone dangereuse en cas de succès. Entre Lacazette et Bamba, le duel de buteur pourra valoir très cher, même s’il faudra observer dans la semaine si le capitaine de l’OL est bien apte pour cette affiche.