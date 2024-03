Comptant dans ses rangs deux Lyonnais, Axel Barreau et Rémi Himbert, l’équipe de France U16 a gagné un tournoi développement en Turquie.

Lundi 4 mars, l’équipe de France U16 disputait son troisième et dernier match dans le tournoi de développement se tenant en Turquie. Opposée au Japon, elle devait l’emporter pour espérer gagner cette compétition amicale contre le Danemark et l’Espagne, en plus des Japonais. Les Bleuets ont largement rempli leur mission en s’imposant 5 buts à 1 face à leurs homologues asiatiques.

A l’occasion de cette affiche, le Lyonnais Rémi Himbert, attaquant, était titulaire, et a fêté sa dixième cape avec les jeunes Français. S’il n’a pas marqué cette fois-ci, il s’était signalé lors du duel face aux Danois en ouvrant la marque (4-1). Il fut à nouveau muet face aux Espagnols (1-1, victoire aux tirs au but des protégés de Lionel Rouxel). L’autre élément de l’OL de ce groupe, Axel Barreau, a lui connu sa première sélection lors de la deuxième rencontre, mais il avait dû sortir sonné suite à un choc. Il ne figurait pas sur la feuille de match lundi.

Bonne nouvelle avant la compétition à Montaigu

L’équipe de France U16 a donc triomphé dans cette épreuve jouée dans la région d'Antalya. Il s’agit du premier trophée de cette génération. Une belle préparation dans l’optique du célèbre tournoi de Montaigu qui aura lieu dans trois semaines. Une échéance à laquelle Himbert, déjà plusieurs fois appelé, peut espérer participer, tout comme Barreau.