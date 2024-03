Lorient - OL (0-2) : Baldé, une éclaircie dans le brouillard

Peu à son avantage pendant une heure, Mama Baldé a permis à l’OL de respirer en faisant le break. Il pourrait également reprendre confiance, avec ce premier but dans son aventure lyonnaise.

Presque un an qu’il attendait ça. Depuis le 23 avril 2023, Mama Baldé n’avait pas eu la chance de célébrer un but. Ceux de ses coéquipiers si, mais pas une de ses propres réalisations. Buteur avec Troyes à Nantes, l’attaquant attendait toujours d’ouvrir son compteur avec l’OL. Ce n’est pas faute d’avoir eu des occasions de le faire lors de la première partie de saison, mais la crise de confiance dans laquelle le Bissau-Guinéen s’est enfermé a eu raison de son efficacité. Rallié par les supporters lyonnais, Baldé attendait enfin de se mettre en évidence. Pas grand monde aurait parié que ce serait samedi à Lorient (0-2).

Sans Alexandre Lacazette, l’option privilégiée aurait été de donner une deuxième chance consécutive à Gift Orban dans l’axe après le match à Lens. Finalement, Pierre Sage a choisi de miser sur un autre cheval face aux Merlus. "Il méritait de jouer au vu de ce qu'il nous montrait en séance d'entraînement, a abondé son entraîneur en conférence de presse. On avait prévu qu'il soit dangereux en profondeur et c'est ce qu'il s'est passé."

Un match compliqué à côté de ce but

À la 64e minute, Mama Baldé a profité d’un ballon en profondeur de Maxence Caqueret pour devancer le tacle de Laporte juste après la ligne médiane et s’ouvrir le chemin du but. Le reste appartient désormais à son histoire avec l’OL grâce à ce premier but et un break bienvenu pour les Lyonnais. "Il devait sortir juste avant son but, le joueur suivant était prêt donc c’était une belle sortie pour lui." Finalement, Orban a vécu du banc de touche le réalisme de son coéquipier qui a donné une éclaircie à son après-midi.

S’il peut retrouver la confiance avec cette réalisation, Baldé n’avait pas forcément été à son avantage pendant l’heure passée sur le terrain (7 ballons perdus sur 9) et devait donc laisser sa place. Il l’a quand même fait dans la foulée de son but, mais avec un sentiment tout autre. Celui d’avoir laissé de côté les mauvaises ondes.