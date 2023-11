En manque de confiance individuellement, Mama Baldé a du mal à trouver la bonne carburation avec l’OL. Néanmoins, dimanche, il a mis fin à plus d’un an de disette avec la victoire à Rennes.

Il prend de plus en plus l’air d’un chat noir. Débarqué en prêt à l’OL durant l’été, Mama Baldé avait sur le papier tout d’une bonne pioche pour suppléer Alexandre Lacazette. Connaissant la Ligue 1 et ayant fait ses armes dans le championnat, il représentait une bonne recrue de complément. Seulement, rien ne se passe comme prévu pour l’attaquant depuis son arrivée en août, que ce soit individuellement ou collectivement.

Baldé a pourtant eu sa chance avec trois titularisations, notamment lors de deux derniers matchs, mais n’arrive pas à se mettre en évidence. Un face-à-face gagné contre Metz il y a dix jours aurait pu changer la donne, mais Mama Baldé est en crise de confiance. Peut-être que sa sélection avec la Guinée-Bissau va lui permettre de retrouver la mire.

420 jours sans gagner

Quoi qu’il en soit, même s’il n’a pas réussi à se montrer décisif contre Rennes, Mama Baldé s’est libéré d’un poids en Bretagne. En voyant Jake O’Brien marquer et l’OL tenir les trois points, l’ancien de Dijon et Troyes a mis fin à 420 jours de disette. En effet, l’attaquant de 28 ans n’avait plus gagné en championnat depuis le 19 septembre 2022 lors d’un Clermont - Troyes. Il avait alors inscrit un doublé et délivré une passe décisive. Depuis ? Plus rien avec onze nuls et 22 défaites et une descente en Ligue 2 avec l’ESTAC après celle avec Dijon. Quand on dit que Mama Baldé est peut-être le chat noir…