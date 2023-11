Auteur d’une entrée remarquée contre Rennes, Tino Kadewere ne va pas rester à Lyon durant la trêve. L’attaquant de l’OL a rejoint le Zimbabwe pour deux matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Il continue de ne pas faire de vague malgré un temps de jeu famélique. Avec Tino Kadewere, Fabio Grosso est certain de pouvoir compter sur un joueur qui n’élèvera pas la voix pour réclamer quelque chose au niveau de son temps de jeu. Remplaçant de luxe, l’attaquant prend son mal en patience jusqu’à la fin de son contrat en juin prochain et tente d’apporter ce qu’il peut quand on fait appel à lui. Cela ne se retranscrit pas dans des lignes statistiques (0 but et passe en 150 minutes) mais son entrée à Rennes dimanche a été remarquée. Positif dans l’attitude et dans le dépassement de fonction, Tino Kadewere tente de faire bonne figure à l’OL.

On est quand même bien loin de l’attaquant prolifique qui avait débarqué du Havre en juin 2020. Son voyage au Zimbabwe lui fera-t-il du bien au moral ? En tout cas, à la différence des dernières trêves internationales, Tino Kadewere ne passera pas les deux semaines à Décines. En effet, l’attaquant a été retenu avec son pays pour disputer deux matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Warriors affronteront le Rwanda le mercredi 15 novembre puis le Nigeria le dimanche 19 novembre.