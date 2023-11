Eugénie Le Sommer qui célèbre son but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce mardi (21h), l’OL fait son entrée en lice en Ligue des champions. Parmi les favorites au titre, les Fenottes ont une poule plus qu’abordable, mais ne veulent pas de l’excès de confiance avant le Slavia Prague.

Au moment du tirage au sort des poules de la Ligue des champions, Sonia Bompastor avait avoué que les éléments à sa disposition concernant les trois adversaires de l’OL étaient assez limités. Quand la saison dernière, les Fenottes étaient tombées dans un groupe de la mort avec Arsenal, la Juventus Turin et le FC Zürich, cette saison, le groupe est plus qu’abordable. Avec le Slavia Prague, Saint-Pölten et Brann, la première place du groupe tend les bras aux Lyonnaises.

Mais gare à l’excès de confiance, même si ce n’est pas le genre de la maison. "On ne prépare pas un match par rapport au nom du club que l’on affronte, mais suivant l’objectif que l’on a, a martelé la très expérimentée Wendie Renard. Nous avons à cœur de réaliser un grand parcours dans cette compétition. Le chemin sera très long et difficile par moments, mais on donnera tout, et ce, dès mardi à 21h."

Un bloc compact va se présenter devant les Fenottes

Octuple champion d’Europe, l’OL rêve d’un neuvième titre et de retrouver ses standards européens après une éliminatoire rageante la saison dernière à Chelsea. Entre le tirage au sort et le match de ce match, Sonia Bompastor a réussi à collecter bien plus d’informations sur le Slavia Prague qui fait office de la formation la plus à même de poser des problèmes dans cette poule. "Depuis le tirage au sort, on a bien observé cette équipe, qui s’est brillamment qualifiée pour la Ligue des champions en battant les Roumaines de Cluj-Napoca 5 et 6-0, et qui, l’an dernier a tenu en échec Wolfsburg avec un bloc très bas et peu d’espaces entre les lignes. Il faudra faire un match sérieux."

Affronter un bloc bas et compact, les Lyonnaises en ont déjà l’habitude en championnat. Elles ne seront donc pas dépaysées en République tchèque.